Oamenii din Ploieşti sunt disperaţi din cauza gunoaielor. Străzile s-au transformat în focare de infecţie, iar aerul a devenit irespirabil

Străzile Ploieştiului sunt acoperite de gunoaie, iar din cei peste 300 de măturători angajaţi, abia dacă mai vin 50 la serviciu.

În acest moment oamenii trebuie să ştie că de fapt sunt două contracte de salubriate cu un singur operator S.C Rosal SRL.Avem un număr insuficent de utilaje pentru debarasarea depozitelor necotroloate, punctele negre de fapt din oraş", a declarat Zoe Staicu, directorul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Situaţia se agravează de la o zi la alta şi străzile se transformă în focare de infecţie.

Oamenii vor să ştie cine este responsbil pentru acest dezastru, însă vina se aruncă de la operator, la Primărie, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, ca mai apoi să se întoarcă. de unde a plecat.

"În fiecare zi am făcut zeci de sesizări către A.D.I prin care am explicat situaţia, am primit răspuns în sensul că vor lua măsuri", a precizat directorul RASP.

Realitatea este că sunt din ce in ce mai puţine persoane care curăţă străzile. Ba mai mult, cei rămaşi nu şi-au mai primit salariile de două luni şi protestează aproape zilnic în faţa primăriei.

De pe urma acestei situaţii, cetăţenii sunt cei care suferă.

Chiar dacă plătesc salubritatea la zi, localnicii au ajuns să înoate în gunoaie.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal