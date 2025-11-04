Orașul Bistriţa va plăti peste un milion de lei pe lumințele de Crăciun în 2025, cea mai mare sumă alocată până acum pe iluminat festiv

Publicat la 16:30 04 Noi 2025

Municipiul Bistriţa va plăti peste un milion de lei pentru iluminatul festiv de iarnă în 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ Primăria Bistrița

Municipiul Bistriţa va plăti peste un milion de lei pentru iluminatul festiv de iarnă, aceasta fiind cea mai mare sumă alocată în acest scop de până acum. Contractele au fost atribuite unei firme din Maramureș, potrivit Agerpres.

Potrivit contractelor încheiate la finalul lunii octombrie de Direcţia de Infrastructură şi Servicii din cadrul Primăriei Bistriţa, se vor plăti 767.700 de lei pentru montarea elementelor de iluminat festiv, realizarea branşamentelor la sursele de alimentare, efectuarea conexiunilor între componente, verificarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei şi împodobirea unor trunchiuri de copaci cu şiruri şi figurine luminoase

Alţi 269.900 de lei va costa închirierea unor elemente de iluminat ornamental festiv (arcade, fântână arteziană, figurine sub formă de spirale, reni, brazi, candelabre, clopoţei, lumânări, cutii de cadou, îngeraşi).

Ambele contracte au fost atribuite unei firme din judeţul Maramureş, Ilnic Electric SRL.

Montarea elementelor de iluminat pentru sărbătorile de iarnă a început în zona centrală a municipiului Bistriţa în această săptămână.

Potrivit informaţiilor furnizate marţi Agerpres de către Răzvan Bărbos, consilier al primarului Bistriţei, deschiderea târgului de Crăciun ar urma să aibă loc în data de 23 noiembrie.