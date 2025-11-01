Care sunt primele târguri de Crăciun care se deschid în România. Mai sunt doar două săptămâni

Târgurile de Crăciun se deschid chiar de luna aceasta. În București, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova și Brașov, pregătirile sunt în toi pentru evenimentele spectaculoase.
Vorbim în primul rând de Sibiu şi Craiova, ambele târguri se deschid în data de 14 noiembrie. Următoarele sunt cele din Cluj-Napoca şi Timișoara care vor fi deschise după data de 20 noiembrie.
În schimb, cele din Oradea şi cel din Braşov vor fi deschise la finalul lunii noimebrie.
Atmosferă de poveste va fi şi în Bucureşti, unde vor fi organizate mai multe târguri de Crăciun, în Piața Constituției, Parcul Drumul Taberei şi Hala Laminor. Toate ne vor oferi magia sărbătorilor de la sfârşitul lunii noiembrie.
Spectaculoase sunt şi celebrele târguri din Europa. Multe dintre ele se deschid în curând. Cel din Budapesta se deschide în 15 noiembrie, iar cele Viena din 6 şi 14 noiembrie. De neratat este însă şi târgul din Praga care îşi deschide porţile la finalul acestei luni.
PRIMELE TÂRGURI CARE ÎŞI DESCHID PORŢILE
Sibiu: 14 noiembrie
Craiova: 14 noiembrie
Cluj-Napoca: 21 noiembrie
Timișoara: 23 noiembrie
Oradea: 28 noiembrie
Braşov: 30 noiembrie
Iași: 30 noiembrie
CÂTE TÂGURI DE CRĂCIUN ARE CAPITALA
Piața Constituției: 29 noiembrie - 28 decembrie
Parcul Drumul Taberei: 28 noiembrie – 27 decembrie
Hala Laminor: 28 noiembrie – 6 ianuarie
CELEBRELE TÂGURI DIN EUROPA
Budapesta: 15 noiembrie - 31 decembrie
Viena: 6 noiembrie - 6 ianuarie 2026
Praga: 30 noiembrie - 6 ianuarie 2026