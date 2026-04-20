Orașul din România cu sute de senzori de parcări libere, care stau inactivi de un an: Au costat 3 milioane de lei. Cum explică Primăria

Orașul Arad. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Primăria Municipiului Arad

Sute de senzori de parcare instalați de anul trecut în centrul orașului Arad, care ar trebui să-i informeze pe șoferi, prin intermediul unei aplicații, unde sunt locuri libere pe care pot parca mașinile, nu au mai fost activați, deși proiectul a costat aproximativ 2,9 milioane de lei, potrivit Agerpres.

În toamna anului 2023, Primăria Arad anunța că le va oferi șoferilor o aplicație mobilă prin intermediul căreia vor putea identifica ușor care sunt locurile de parcare libere din zona cea mai aglomerată a orașului, iar în 2024 au început să fie instalați primii senzori pe Bulevardul Revoluției.

În octombrie 2024, instituția informa, printr-un comunicat, că sistemul va fi activat în 2025, 600 de senzori fiind instalați în parcările din centrul orașului.

Totuși, proiectul nu a fost pus în funcțiune până în prezent, deși a fost realizată inclusiv aplicația.

Cum explică Primăria faptul că senzorii nu au fost puși în funcțiune

Contactați de sursa citată, reprezentanții Primăriei au transmis că senzorii nu pot fi activați din cauză că pe Bulevardul Revoluției au loc lucrări de schimbare a pavajului pe trotuare, iar un termen pentru implementarea proiectului nu poate fi oferit.

Se estimează că lucrările la trotuare vor fi încheiate 'probabil' în toamnă, iar ulterior sistemul de parcare inteligentă va fi lansat pentru șoferi.

„Proiectul 'Soluții de parcare inteligentă pentru transformarea digitală a serviciului public de parcare la nivelul municipiului Arad' a fost finalizat anul trecut, având o valoare de 2.888.000,41 lei (cu TVA). În cadrul acestuia au fost instalați 600 de senzori de parcare, însă aceștia nu sunt încă activați, deoarece sunt în desfășurare lucrări de amenajare a trotuarelor pe Bulevardul Revoluției”, se arată în răspunsul transmis de Primărie.

Reprezentanții instituției au precizat că senzorii sunt legați în serie și nu pot fi puși în funcțiune pe segmente de drum.

Proiectul, care a obținut o finanțare prin PNRR, este unul așteptat de șoferii care folosesc parcările din zona centrală a Aradului, unde pe timpul zilei este foarte dificil de găsit un loc liber.

Când va fi disponibilă, aplicația va evidenția care sunt locurile libere în raport cu poziția GPS a mașinii, iar șoferii nu vor fi nevoiți să facă mai multe ture până să poată parca.