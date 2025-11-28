Orașul din România în care nu va mai exista dosarul cu șină. Cetățenii pot depune documente integral online

2 minute de citit Publicat la 17:12 28 Noi 2025 Modificat la 17:12 28 Noi 2025

Actele vor putea fi depuse în format electronic. Sursa foto: Getty Images

Administrația județeană din Cluj a renunţat la dosarul cu şină funcționează acum complet digital. Consiliul Judeţean a introdus un sistem în premieră, construit pentru a elimina cozile, ghișeele, deplasările inutile și timpul pierdut. Este vorba despre platformă în care documentele circulă electronic, în timp real, iar cetățeanul știe oricând unde se află solicitarea sa.

Cetățenii din Cluj pot depune pentru prima dată documente integral online, din câteva clickuri, direct de acasă. Fără așteptare, fără ghișeu, fără drumuri.

„Hârtia va circula și nu cetățeanul. El va crea un cont pe platforma noastră de ghișeu unic, după care își va putea achiziționa o semnătură electronică cu costul de un leu. Își va semna electronic documentele de acasă, după care semnătura valabilă pe documentul depus va pleca”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Platforma permite vizualizarea traseului fiecărui document, în timp real: unde se află, la ce compartiment, la ce funcționar și de câte zile este în lucru.

„Vei putea să îți trimiți un document la Consiliul Județean, după care vei intra de pe un cont sau de pe numărul tău de telefon în aplicația noastră și vei afla în fiecare moment unde îți este documentul, la ce funcționar este, care este traseul lui, de câte zile este în instituție. Vei putea afla absolut toate informațiile”, a mai declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Sistemul digital nu îi exclude pe cei obișnuiți cu depunerea clasică. Și acele documente intră în circuitul electronic și pot fi urmărite de pe telefon.

„Nu înseamnă că cei care nu doresc să apeleze la această procedură a sistemului vor fi înlăturați sau nu vor putea depune. La noi poți să vii cu documentul în format clasic, așa cum ești obișnuit, pentru că legea îți de dreptul să depui încă și clasic. Vei depune un document la Consiliul Județean, iar tu când vei primi documentul, vei primi practic un document simplu în care vei avea pe documentul respectiv un cod QR.

Vei merge acasă cu acest document clasic, pe care tu vei avea numărul de înregistrare, dar și acest cod, apoi vei merge acasă cu el și acasă, când vei sta la o cafea, vei lua telefonul ca și cum la restaurant îți descarci un meniu, vei intra de pe telefon, vei scarna codul QR și vei afla pe telefonul tău, chiar dacă l-ai depus clasic”, a mai declarat Alin Tișe.

Pentru funcționari, platforma înseamnă reducerea timpilor de procesare de la zile la minute. Documentele nu mai sunt tipărite, mutate fizic sau semnate manual. Totul este automatizat.

„Am selectat documentul, am dat semnare de document. Al doilea click, aștept pe telefon un cod, am dat semnează, asta a fost toată operațiunea”, a mai declarat președintele CJ Cluj.

Investiția de 200.000 de euro aduce economii de timp, elimină rătăcirea dosarelor și reduce birocrația. Soluția este pregătită pentru a fi extinsă și către primăriile din județ, pentru ca întreg circuitul administrativ să devină complet digital.