O pacientă din Brăila a murit după ce ar fi fost ținută nemâncată și ar fi luat o infecție din spital. Fiul face acuzații grave: ”Nu l-aș numi malpraxis, ci crimă cu premeditare”

Bărbatul mai spune că acesta nu este un caz izolat în spital şi cere să se facă dreptate. Reprezentanții Colegiului Medicilor din Brăila deja au început verificările.

Din luna februarie, femeia a tot fost internată în spital cu diverse afecțiuni. Inițial, ca sa fie tratată de Covid.

Fiul disperat a făcut pe 18 aprilie cerere la conducerea spitalului pentru ca mama să îi fie transferată în secția cardiologie. S-a întâmplat pe 20 aprilie, dar în cateva ore a fost dusă în ATI unde a și murit cateva zile mai tarziu.

Acolo s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă. Fiul acesteia mai acuză medicii că deși era cunoscută cu probleme cardiace nu a fost internată într-o secție de specialitate.

„A avut clostridium. A fost externată cu el și cand eu am sunat-o pe doamna doctor s-o întreb de tratament m-a întrebat dacă sunt doctor.

A fost diagnosticată cu infecție intraspitalicească, consider că infecția a fost principala cauză a decesului ei.”, a spus Mircea Avrămescu, fiul victimei.

Mai mult, bărbatul spune că mama sa a fost ţinută în nişte condiţii inumane și ar fi fost lăsată nemancata zile în şir.

„Consider că nu a fost ingrijiti corespunzator, nu am fost lăsat s-o văd 10 zile, nu a fost hrănită. Alimentele de i le-am dus nu i s-au dat, personalul medical a zis ca nu are nicio problemă.

Am auzit-o țipând când spunea că are dureri de stomac, o asistentă mi-a zis că mi se pare.

Nici măcar nu l-aș numi malpraxis, ci crimă cu premeditare, nu am fost lăsat să-mi vad mama, mi s-a interzis efectiv.”

Reprezentanții spitalului spun că fiul femeii s-a înscris în audiență și așteaptă să afle de la el mai multe detalii.

Reprezentanții Colegiului Medicilor din Brăila deja au început verificările.

Și autorităţile au început demersurile pentru a găsi vinovaţii. În cauză a fost dispusă necropsia și a fost întocmit dosar penal ucidere din culpă.

Certificatul de deces al femeii de 83 de ani atestă faptul că femeia avea perforaţii gastrice. Alte analize arată de asemenea prezenţa unei infecţii cauzate de o bacterie luată din spital.