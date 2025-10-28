Panică din nou în București, din cauza mirosului de gaz: Zeci de persoane au fost evacuate în Sectorul 2, alimentarea a fost oprită

O nouă alertă a stârnit panică, marți după-amiază, în Sectorul 2 al Capitalei. Mai mulți locuitori de pe strada Popa Petre au sunat la 112 după ce au simțit un puternic miros de gaz în zonă, potrivit surselor Antena 3 CNN.

UPDATE 14:15 Circulația rutieră a fost oprită pe strada Popa Petre și pe străzile lăturalnice. Se fac în continuare verificări, iar locatarii evacuați nu se pot întoarce în casele lor în acest moment.

Știrea inițială: Potrivit primelor informații, în apropiere se desfășurau lucrări la rețeaua stradală, iar în timpul intervenției ar fi fost afectată o conductă de gaz. În urma incidentului, autoritățile au decis oprirea alimentării cu gaz și evacuarea preventivă a 35 de persoane din imobilele din apropiere.

La fața locului intervin echipaje ale ISU București-Ilfov, polițiști și reprezentanți ai companiei de distribuție a gazelor. Specialiștii verifică acum nivelul concentrației de gaz din aer și lucrează pentru remedierea defecțiunii.

Incidentul vine la doar două săptămâni după explozia din cartierul Rahova, unde o scurgere de gaz a provocat o deflagrație puternică într-un bloc de locuințe cu opt etaje, soldată cu morți, răniți și pagube materiale semnificative. Evenimentul de atunci a ridicat semne de întrebare legate de siguranța lucrărilor la rețelele de gaz din București.

Autoritățile le reamintesc cetățenilor că, în cazul în care simt miros de gaz, trebuie să evite folosirea surselor de foc sau a aparatelor electrice și să părăsească imediat locuința, anunțând incidentul la 112.

Avarie, luni seara, la o conductă de gaze în centrul Bucureștiului

O avarie s-a produs luni seara la o ţeavă subterană de gaz din centrul Capitalei şi traficul a fost restricţionat în zonă, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, potrivit Agerpres. În plus, angajaţii de la Distrigaz s-au deplasat la adresa indicată ca să remedieze situaţia.

Alarma a fost dată de un bărbat care a sunat la serviciul unic de urgenţă 112 şi a anunţat că simte miros puternic de gaz în zonă.

„S-a restricţionat traficul pe zona Câmpineanu, pe Nicolae Bălcescu şi Calea Victoriei, pentru că, din informaţiile pe care ni le-au furnizat cei de la Distrigaz, este vorba de o avarie la o ţeavă subterană, iar pentru remediere se sparge asfaltul şi se intervine. (...). Toate aceste intervenţii sunt puse în practică la nivelul municipiului Bucureşti atunci când apar avarii sau când există informaţii că ar putea exista o avarie. Deci, nu aş vrea să alarmăm populaţia; astfel de intervenţii sunt frecvente. (...) Trebuie să avem un mecanism de pre-verificare a sistemelor şi de post-verificare a acestor avarii”, a declarat Stelian Bujduveanu, luni, pentru Digi 24.

Primarul general interimar al Capitalei a subliniat că demersurile ar trebui ulterior preluate de ANRE, Primăria Capitalei şi alte instituţii abilitate, inclusiv ISU, pentru o verificare post-intervenţie.

Potrivit edilului Stelian Bujduveanu, iniţiative de tipul închiderii unei străzi pentru 48 de ore sau a unei zone dintr-o stradă pentru o intervenţie, fie că este vorba despre gaz, apă sau canal, sunt frecvente în orice oraş din România, mai ales în Bucureşti, unde sunt cei mai mulţi consumatori.

El a semnalat că, după explozia care s-a produs la un bloc din Rahova, numărul reclamaţiilor a crescut şi a îndemnat populaţia să reclame la 112, nu neapărat la operatorul de gaz, orice miros suspect.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, a fost semnalat miros de gaz de la o ţeavă subterană pe strada Ion Câmpineanu.

„La caz acţionează echipa de intervenţie a companiei de gaze. Echipajul ISUBIF prezent la locul intervenţiei a luat măsuri pentru balizare şi restricţionarea parţială a accesului pietonal şi totală a accesului autoturismelor. Din informaţiile comunicate de echipa de intervenţie a companiei de gaze, problema tehnică a fost remediată”, a adăugat ISU Bucureşti-Ilfov.