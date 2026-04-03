Parcările pentru bărci se scumpesc în Delta Dunării, din cauza creșterii prețurilor la combustibili: Cu cât se majorează tarifele

Ambarcațiuni pe Deltă în satul Victoria din Delta Dunării. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Unii agenţi economici din Tulcea, care deţin parcări pentru ambarcaţiuni în Delta Dunării, vor mări taxele percepute pentru lansarea la apă a bărcilor, din cauza creşterii preţurilor plătite pentru combustibili, potrivit Agerpres.

Mariana Grosu, din satul Victoria, comuna Nufăru, deţine de 18 ani o parcare de ambarcaţiuni şi spune că de aproape cinci ani nu mai are niciun loc liber, majoritatea clienţilor fiind încă de la deschidere.

„Avem aproape 80 de locuri şi mai rămâne un loc liber ocazional, când se vinde o barcă. În rest, suntem la capacitate maximă. Noi suntem primii care am avut o asemenea parcare în satul Victoria, iar după noi au mai apărut alte trei. Anul acesta sunt nevoită să ridicăm preţurile, din cauza combustibilului, din păcate pentru clienţii noştri. Bărcile trebuie duse la apă, iar maşina consumă. Preţurile vor fi majorate în funcţie de mărimea bărcii, cu circa 10%”, a declarat, pentru Agerpres, Mariana Grosu.

„De când a început conflictul, pe Chilia au scăzut şi capturile”

Preţurile pentru parcarea bărcilor în timpul iernii variază în funcţie de mărimea acestora, de la 200 la 500 de lei.

„De când a început războiul, cei care mergeau pe braţul Chilia evită zona", a menţionat Mariana Grosu.

Unul dintre clienţii ei, Cristian Fuior, din judeţul Constanţa, a afirmat că este unul dintre primii clienţi ai parcării de ambarcaţiuni din satul Victoria şi că, în ciuda războiului, în ultimii ani şi-a petrecut sărbătorile pascale în Deltă.

„Eu vin în Deltă de aproape 20 de ani, iar cea mai mare captură a fost de 12 kilograme. De când a început conflictul, pe Chilia au scăzut şi capturile. An de an facem Paştele la Crişan, dar acum să vedem dacă mai sunt locuri”, a afirmat Cristian Fuior.

În Delta Dunării există circa 2.000 de ambarcaţiuni, multe dintre ele aparţinând unor persoane care nu sunt din judeţul Tulcea.