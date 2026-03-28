Motorina premium a sărit bine de 11 lei pe litru. Ce măsuri discută luni premierul Bolojan pentru temperarea prețurilor

1 minut de citit Publicat la 12:33 28 Mar 2026 Modificat la 12:37 28 Mar 2026

Prețul motorinei premium a depășit semnificativ pragul de 11 lei la unele benzinării. Foto: Getty Images

Prețul pe litrul de motorină premium a depășit semnificativ, sâmbătă, la unele benzinării pragul de 11 lei pe litru, în timp ce motorina standard se vinde și cu 10,51 lei.

Guvernul pregătește noi măsuri pentru a ține prețurile carburanților sub control, în contextul în care românii, tot mai afectați, dau semne că-și pierd răbdarea tot așteptând o temperare a tarifelor care nu mai vine.

Astfel, se ia în calcul ca acciza să fie scăzută treptat, cu până la 45 de procente.

Luni, premierul Ilie Bolojan se va întâlni cu miniștrii pentru a analiza cele mai viabile opțiuni.

"La această benzinărie de la ieșirea din Capitală, motorina premium se vinde la peste 11 lei, mai exact la 11 lei și 60 de bani litrul. Este cea mai recentă scumpire.

Sunt, de asemenea, creșteri și la benzină. Așa cum putem vedea, un litru de benzină din cel mai ieftin sortiment poate fi cumpărat cu 9 lei și 41 de bani.

Varianta luată în calcul implică scăderea accizei, pentru a obține diminuare acestor prețuri la pompă. Acciza ar putea să scadă, potrivit unor surse, cu până la 45%.

O primă scădere ar începe de la 10%, apoi scăderea va fi graduală, în pași de 5 procente.

Schema ar putea fi aplicată în beneficiul întregii populații, în contextul în care vedem aceste creșteri spectaculoase ale prețurilor la pompă până în momentul de față.

Guvernul a intervenit deja, dar măsurile adoptate vizează doar limitarea adaosului comercial.

Potrivit Executivului, de la 1 aprilie adaosul comercial nu poate fi mai mare decât cel care a fost practicat.

De asemenea, urmează să fie limitate exporturile și livrările intracomunitare de combustibili, pentru a se evita o penurie în piață", a relatat Cătălina Mănoiu, senior editor Antena 3 CNN.