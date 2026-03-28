Nervii șoferilor au cedat, în Argeș. Au mers în ritm de melc și au pus benzină de trei lei la pompă. Cum a reacționat poliția

<1 minut de citit Publicat la 10:21 28 Mar 2026 Modificat la 10:21 28 Mar 2026

Protest al șoferilor exasperați de creșterea prețurilor la carburanți, în Pitești. Au mers cu 30 de km/h pe bulevarde și au alimentat de sume mici la pompă. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Șoferii din Argeș au declanșat un protest inedit la Pitești, exasperați de intervenția lentă și - spun unii, ineficientă - a Guvernului pentru a tempera creșterile de preț la carburanți.

Conducătorii auto au mers prin oraș cu mașinile în viteza a doua, "accelerând" pe bulevardele principale la 30 de kilometri pe oră.

Aproximativ 50 de șoferi s-au alăturat protestului din Pitești.

După ce au defilat cu viteza melcului la bordul mașinilor proprii, au mers să alimenteze la benzinării, dar de sume mici.

Ei reproșează Executivului că nu ia măsuri economice mai ferme care să pună frână creșterilor la benzină și motorină.

Poliția i-a amendat pe șoferi că au mers încet și au blocat traficul

Oamenii mai atrag atenția că nu doar creșterea de tarife la carburanți este problema, ci și transmiterea acestei creșteri în prețurile alimentelor și ale altor bunuri.

Protestul s-a desfășurat pe mai multe străzi din Pitești și s-a terminat la o benzinărie din localitatea Bascov.

Conducătorii auto n-au reușit să atragă atenția doar presei.

Ei au fost sancționați de polițiști pentru ca au condus prea încet și au blocat traficul.

Prețurile la carburanți, sâmbătă, în Capitală, erau de 10,51 lei (motorina standard) și 9,48 lei (benzina standard).