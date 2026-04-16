Pasajul Victoriei a devenit o problemă de siguranţă publică pentru bucureşteni. Reabilitarea costă 50 de milioane de euro

Pasajul Victoriei, unul dintre cele mai circulate puncte din București, a devenit o reală problemă de siguranță publică. Structura, aflată într-o stare tehnică critică, se degradează vizibil, iar bucăți de beton au început deja să cadă. Consiliul General al Municipiului București a adoptat proiectul de reabilitare, care prevede lucrări de aproximativ 50 de milioane de euro și o durată estimată de trei ani.

Pasajul Victoriei, considerat unul dintre cele mai importante noduri de trafic din Capitală, este, din punct de vedere tehnic, într-o situaţie critică. Asta arată ultimele expertize.

"Este o bucată foarte importantă de infrastructură, o bucată însă veche de infrastructură căreia nu i s-au făcut operațiuni de mentenanță conform, mă rog, reglementărilor acum în vigoare.

Deci, vorbim despre două tipuri de intervenții care trebuie făcute. Un tip de intervenții pentru sporirea siguranței și un al doilea tip, la fel de important, pentru sporirea accesibilității și confortului și pentru aducerea pasajului în secolul 21, pentru că, din păcate, acest pasaj a rămas acolo la mijlocul secolului 20, când a fost și construit", a declarat Matei Sumbasacu, inginer structurist.

Ce lucrări vor fi la Pasajul Victoriei

Municipalitatea are în plan începerea lucrărilor de reabilitare. Dar până atunci, trebuie făcută procedura de licitație. Abia ulterior proiectarea și execuția. Administraţia are în plan refacerea benzilor de circulaţie, a liniei de tramvai, a trotuarelor, dar şi instalarea de platforme electrice pentru persoanele cu dizabilităţi.

De la începerea lucrărilor, până la finalizare vor trece aproape doi ani şi jumătate. Costurile totale sunt estimate la peste 50 de milioane de euro.