Pericol major la depozitul care arde la Brazi, în jud. Prahova. Acoperişul se poate prăbuşi oricând

Șeful Gărzii Naţionale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că accesul în interiorul depozitului este îngrădit, "din cauza faptului că există un pericol de prăbuşire iminentă".

Reacţia șefului Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu

"Acest incendiu ar putea aduce daune substanţiale de Mediu. Avem staţii care monitorizează. Vrem să începem o anchetă, să vedem ce deşeuri au ars în interior. Au fost deşeuri periculoase şi nepericuloase. Când spun periculoase mă refer la vopseluri, tonere, uleiuri. Nepericuloase - diferite deşeuri din zona spitalicească, medicamente expirate. Accesul în interior este îngrădit din cauza faptului că există un pericol de prăbuşire iminentă şi atunci, nici pompierii, nici organele de cercetare nu pot pătrunde să preleveze probe. Toate ipotezele sunt luate în calcul, pentru că e normal să facem asta. Rămâne să vedem care a fost traseul deşeurilor, ce s-a întâmplat, cum au ajuns aici, ce deşeuri se aflau pe stoc la momentul arderii", a spus șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu.

Tanczos Barna: "Sunt peste 600 de mii de lei amenzi aplicate acestei societăţi"

Teoretic, această companie nu avea dreptul de a depozita acolo deșeuri medicale periculoase. A primit, în anul 2020, mai multe amenzi, de peste 200 de mii de lei. Peste 400 de mii de lei, amendă primită în 2021. Sunt peste 600 de mii de lei amenzi aplicate acestei societăţi, controle făcute de Garda de Mediu şi Ministerul Mediului, dosare penale deschise", a precizat ministrul Mediului, Tanczos Barna, la Antena 3.

ANM anunță că norul de fum nu va afecta zona de nord a Bucureștiului

"Apreciem intensificări ale vântului la nivel de viteze moderate, din directie predominant nord-nord vestică, astfel încât norul de fum să aibă o deplasare încet şi treptat către sud, sud-est și o probabilitate redusă să afecteze zona de nord a Bucureştiului.

Incendiul de proporţii la un incinerator de deşeuri medicale din Prahova, provocat de un angajat care s-a sinucis

Incendiul de proporţii s-a declanşat miercuri dimineaţă, la incineratorul de deşeuri medicale din comuna prahoveană Brazi, iar un om ar fi fost prins sub dărâmături.

O hală de 400 mp, plină cu deşeuri periculoase, a luat foc. Forţe impresionante de pompieri au fost mobilizate pentru a opri incendiul.

"In data de 02.06.2021 in jurul orei 2:30 a izbucnit un incendiu in hala incineratorului ecologic aflat in incinta parcului industrial Brazi.

Din declaratiile paznicului parcului industrial Brazi, un angajat al societatii Eco Burn a intrat in incinta parcului mintind ca isi lasa bicicleta si pleaca in cursa cu un sofer. In scurt timp a izbucnit incendiul si paznicul a telefonat la ISU anuntand incidentul.

Mentionam ca angajatul S.C. a patruns in mod ilegal in incinta parcului industrial Brazi si a Societatii Eco Burn, in afara orelor de program si fara acordul Societatii.

La fata locului a lasat o bicicleta in scopul inducerii ideii de sinucidere fapt confirmat si din declaratiile tatalui sau care a precizat organelor abilitate ca a fost informat de S.C. ca se va sinucide

Mai precizam ca Eco Burn SRL se confrunta cu al treilea incendiu produs de maini criminale. Deasemenea mai precizam ca Ecoburn isi va relua activitatea in pofida acestor incidente rau voitoare aflandu-se in procedura de revizuire", se arată într-o informare a societăţii.

