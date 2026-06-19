Peste 1.500 de blocuri de pe marile artere din București rămân fără apă caldă, de luni. Lista zonelor afectate de lucrări

3 minute de citit Publicat la 10:33 19 Iun 2026 Modificat la 10:41 19 Iun 2026

Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Peste 1.500 de blocuri, situate pe artere importante ale Capitalei, vor rămâne fără apă caldă începând de luni, 22 iunie, ca urmare a unor lucrări de modernizare, înlocuire și reparații la rețeaua termică, anunțate vineri de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB).

Potrivit companiei, intervențiile sunt necesare pentru continuarea proiectelor de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București și vor avea durate diferite, în funcție de complexitatea lucrărilor.

Peste 1.100 de blocuri afectate în sudul Capitalei

Cea mai amplă intervenție va avea loc pe conducta magistrală cu diametrul de 1.100 mm din zona delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Lucrările fac parte din proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), și vor impune oprirea furnizării apei calde către 72 de puncte termice și două module termice, care deservesc aproximativ 1.100 de blocuri.

Sistarea serviciului este programată în perioada 22 iunie – 3 iulie 2026.

Aproape 400 de blocuri fără apă caldă în nordul Bucureștiului, în Floreasca, Dorobanți, Pipera și Lacul Tei

O altă lucrare importantă va fi realizată pe rețeaua termică primară din zona Bulevardul Iancu de Hunedoara – Calea Dorobanți – Calea Floreasca – Strada Nae Caranfil – Strada Pipera – Bulevardul Ștefan cel Mare – Bulevardul Lacul Tei – Strada Mașina de Pâine – Strada Ion Berindei.

Intervențiile fac parte din proiectele de reabilitare aferente Magistralei II-III Grozăvești și Magistralei II Sud și vor afecta 37 de puncte termice, respectiv 386 de blocuri.

În această zonă, furnizarea apei calde va fi întreruptă în perioada 22 – 28 iunie 2026.

Lucrări și în zona Gării de Nord

Tot de luni vor începe lucrări de modernizare și pe rețeaua termică primară dintre Bulevardul Gheorghe Duca și Bulevardul Alexandru Ioan Cuza.

Intervenția este inclusă în proiectul de reabilitare a Magistralei II-III Grozăvești și va determina oprirea apei calde pentru 10 puncte termice care alimentează aproximativ 60 de blocuri.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este 24 iunie 2026.

Reluarea alimentării se va face etapizat

Reprezentanții Termoenergetica precizează că, după finalizarea intervențiilor, încărcarea cu apă a conductelor va fi realizată etapizat, pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a procesului de repunere în funcțiune.

Compania transmite că dispeceratele și echipele de intervenție lucrează permanent, iar bucureștenii pot obține informații actualizate prin apel la numărul 031.9442, la telefonul gratuit 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții CMTEB.

Temperaturile urcă până la 33 de grade în București, în acest weekend

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza specială pentru București, până luni seara. Specialiștii anunță temperaturi deosebit de ridicate în Capitală, care vor ajunge până la 33 de grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 19.06.2026 Ora 10:00 - 20.06.2026 Ora 09:00

Vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă de 14...17 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 20.06.2026 Ora 09:00 - 21.06.2026 Ora 09:00

Vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (1...4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 21.06.2026 Ora 09:00 - 22.06.2026 Ora 09:00

Vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, dar probabilitatea pentru averse slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 22.06.2026 Ora 09:00 - 22.06.2026 Ora 21:00

Vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade.

În intervalul 19 iunie, ora 10 - 22 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme călduroasă și disconfort termic.