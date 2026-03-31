Poliția l-a prins pe un copil de 14 ani conducând mașina între Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea

<1 minut de citit Publicat la 13:03 31 Mar 2026 Modificat la 13:41 31 Mar 2026

Un băiat în vârstă de 14 ani a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea un autoturism pe drumul naţional DN67, dinspre Târgu Jiu către Râmnicu Vâlcea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, în noaptea de luni spre marţi, în jurul orei 03:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Novaci au depistat în trafic un tânăr de 14 ani, din comuna Bengeşti Ciocadia, în timp ce conducea un autoturism pe DN 67, din direcţia Târgu Jiu către Râmnicu Vâlcea.

În urma verificărilor făcute a fost confirmată vârsta băiatului, inclusiv faptul că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere.