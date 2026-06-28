Pompierii caută o persoană posibil înecată în zona barajului Viștea. Alte două persoane au fost salvate

1 minut de citit Publicat la 20:52 28 Iun 2026 Modificat la 20:52 28 Iun 2026

„Pompierii de la ISU Braşov acţionează pentru căutarea unei persoane (adult) care nu a ieşit din apă, posibil înecată / sursă foro: Facebook - ISU Brașov

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov acţionează, duminică, pentru căutarea unei persoane posibil înecate în zona barajului Viştea, în localitatea Olteţ, alte două persoane care au fost deja scoase din apă fiind conştiente.

„Pompierii de la ISU Braşov acţionează pentru căutarea unei persoane (adult) care nu a ieşit din apă, posibil înecată. Două victime au fost scoase din apă, un adult şi un minor, fiind conştiente, în evaluare medicală la faţa locului", a transmis ISU Braşov.

În urma evaluării medicale efectuate la faţa locului de către medicul de pe elicopterul SMURD, s-a stabilit că pentru minorul implicat nu este necesar transportul la spital.

Adultul a fost preluat şi transportat către o unitate medicală din Făgăraş pentru investigaţii suplimentare, precizează ISU.

„În paralel, operaţiunile de căutare-salvare continuă: echipa Salvamont Braşov acţionează în teren cu sonar şi dronă subacvatică pentru a scana zona şi a sprijini eforturile de intervenţie", arată sursa citată.

De asemenea, un elicopter SMURD survolează zona.

„A fost solicitat elicopter SMURD la caz pentru a survola. De asemenea, la faţa locului acţionează 2 bărci pneumatice şi un echipaj SMURD. Au fost solicitaţi scafandrii de la ISU Sibiu şi ISU Covasna. De asemenea, a fost oprită deversarea barajului pe durata căutărilor. Misiunea este în dinamică", a informat anterior ISU Braşov.