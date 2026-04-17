Porți Deschise la Primăria București. Clădirea monument istoric se poate vizita, de acum, în weekend: Programul tururilor ghidate

Clădirea monument istoric care găzduiește Primăria Municipiului București. Sursa foto: PMB

Porţile Primăriei Capitalei se deschid, la sfârşit de săptămână, pentru toţi cei care vor să o viziteze, a anunţat municipalitatea.

Decizia a fost luată de primarul general Ciprian Ciucu având în vedere că imobilul este monument istoric. „Merită ca oamenii să-i cunoască povestea, să-i descopere farmecul”, a explicat PMB, într-un comunicat de presă transmis vineri.

Tururile ghidate sunt organizate gratuit, pentru grupuri de câte 20 de persoane, cu programare prealabilă.

› Vezi galeria foto ‹

Primele grupuri sosesc vineri, de la ora 15:00. Până la ora 20.00, circa 140 de persoane vor trece pragul clădirii de pe Bulevardul Regina Elisabeta.

„Luna aceasta, parteneri ne vor fi ghizii de la Bucureştiul Povestit, care s-au ocupat de înscrieri. De sâmbătă viitoare (25 aprilie), se alătură proiectului ghizi voluntari, studenţi la Facultatea de Istorie, din cadrul Universităţii Bucureşti. Pe viitor, tot pe bază de voluntariat, se vor alătura şi alţi ghizi profesionişti”, a precizat municipalitatea.

Programul de vizitare al clădirii Primăriei Generale

Programul de vizitare este următorul:

- în luna aprilie: vinerea, între orele 15:00 - 20:00, iar sâmbăta între 10:00 şi 18:00;

- din luna mai: sâmbăta între 12:00 - 20:00, iar duminica între 10:00 şi 16:00.

Proiectul „Porţi Deschise la Primăria Capitalei” are ca obiectiv facilitarea accesului cetăţenilor la patrimoniul arhitectural, administrativ şi cultural al instituţiei.

Doritorii trebuie să se înscrie în prealabil pe platforma primariadeschisa.pmb.ro, unde vor selecta ziua şi intervalul orar disponibil. Înscrierile pentru fiecare weekend se fac până joi, la ora 14:00.

Accesul vizitatorilor se face prin intrarea principală din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. Tururile vor fi formate din 10 - 20 de participanţi şi se vor succeda la interval de 40 de minute. Fiecare grup va fi însoţit în permanenţă de un ghid şi de un reprezentant al PMB, iar traseul va fi similar unui circuit muzeal, exclusiv în spaţii destinate circuitului public.

Clădirea PMB a fost construită între anii 1906 -1910 pe un teren numit 'Maidanul lui Duca'. A fost proiectată de Petre Antonescu, arhitectul care a realizat şi Arcul de Triumf, Facultatea de Drept sau Aşezămintele Ion I.C. Brătianu. Iniţial a fost Palatul Ministerului Lucrărilor Publice. Ocupată de armata germană în Primul Război Mondial, avariată de bombardamente în cel de-al doilea, restaurată, extinsă, clădirea este un monument istoric care merită vizitat, a evidenţiat PMB.