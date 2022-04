Povestea lui Nea Gică, românul care este "tânăr" la 100 de ani: "M-am distrat în toate felurile"

Viața nu a fost blândă cu el, dar cu toate astea a reușit să se bucure de fiecare moment petrecut alături de cei dragi.

10 zile îl mai despart pe Gheorghe Baciu de centenar.

Nea Gică este sprinten și muncitor ca un tânăr de 20 de ani

"Am teren, am vreo 18 pogoane de teren aici. Muncesc mereu, am făcut gard acolo, am curăţat teren acolo şi mai am de curăţat. Am de muncă, dar nu prea mă ajută roțile, nu prea mai e putere. Când eram mai tânăr făceam treburile mai repede, mai bune", a spus bătrânul.

Nea Gică, așa cum îi spun cei care îl cunosc, îngrijește singur toată gospodăria. Nu stă degeaba niciun moment, chiar dacă pe 4 mai va împlini 100 de ani.

Nea Gică: "M-am distrat în toate felurile"

"Am băut bine, am mâncat bine, am muncit bine. M-am şi distrat bine că mi-a plăcut. Nu era o nuntă sau un bal să nu mă duc cu femeia la bal, la nunţi. M-am distrat în toate felurile, a mărturisit bărbatul, în exclusivitate pentru Antena 3.

Nea Gică are o singură fată, ajunsă acum la vârsta de 72 de ani, care locuiește în Buzău. Îl vizitează de câte ori este posibil.

"Sunt o fericită pentru că na, nu mulţi au privilegiul ăsta să aibă un tată şi să fie şi sănătos, adică să nu mă ocup prea mult de el, că vin îi pregătesc mâncare îi fac ordine. El se întreţine îşi bagă rufe la spălat, îşi face treburile. Nu vin eu îşi pregăteşte şi mâncare mai uşurel aşa, nu face sarmale", spune fiica bătrânului.