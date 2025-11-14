Prefectul Capitalei anunță restricţii de circulație pe drumurile asfaltate de Primăria Sector 3, fără avize, peste magistrale de gaz

Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor. FOTO: Hepta

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat, vineri seară, restricţii de circulaţie în zonele unde Primăria Sector 3 a construit drumuri asfaltate peste magistrale de gaz fără avizul Transgaz, transmite Agerpres.

Potrivit acestuia, luni toate părţile implicate se vor deplasa la faţa locului pentru a identifica soluţii.

De asemenea, prefectul Capitalei a mai precizat că, la întâlnirea de vineri, Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor.

”Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor din zonă. ⁠Există doar câteva certificate de urbanism, şi acelea emise pentru refacerea unor străzi, nu pentru construire de drumuri noi. În realitate, acolo erau doar uliţe de pământ, nu străzi”, a transmis prefectul Capitalei.

Potrivit acestuia, ⁠Transgaz transmite anual Primăriei Sectorului 3 planurile tehnice cu amplasarea conductelor, deci informaţiile erau cunoscute.

Andrei Nistor a precizat că s-au discutat două direcţii de acţiune, în primul rînd fiind vorba despre măsuri urgente pentru siguranţa zonei

”⁠Vom implementa restricţii temporare pentru a reduce riscurile: limitarea vitezei de circulaţie, interzicerea accesului vehiculelor de mare tonaj. În 2023, Sectorul 3 a instituit o limită de 3,5 tone pe unele străzi, dar aceasta nu a fost respectată, în condiţiile în care în zonă se construiesc blocuri. ⁠Luni vom merge la faţa locului împreună cu reprezentanţii instituţiilor cu care am discutat astăzi. Transgaz a prezentat deja soluţiile tehnice necesare pentru punerea în siguranţă a zonei: săpături până la nivelul conductelor, montarea unor tuburi de protecţie şi refacerea infrastructurii după finalizarea lucrărilor”, a mai transmis prefectul.

De asemenea, pe termen lung, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri clare pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii şi pentru ca cei responsabili să răspundă.

”Am solicitat întreaga documentaţie de construire pentru toate proiectele publice şi private din zona conductelor Transgaz, pentru a verifica dacă au fost respectate avizele şi procedurile legale”, a mai transmis prefectul Capitalei.

Precizările vin în contextul în care Recorder a relatat că, la ordinul primarului Negoiţă, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, iar un raport de expertiză obţinut de Recorder arată că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate. Inginerii Transgaz spun că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie. “Nici nu vreau să mă gândesc… nu mai rămâne nimic aici”, a declarat unul dintre specialiştii Transgaz.

Drumurile au fost construite pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brăţării, din estul Bucureştiului. Primăria Sectorului 3 n-a avut avize din partea Transgaz, care a notificat administraţia locală încă de la începerea lucrărilor. Negoiţă a trecut însă şi peste legi, şi peste notificările Transgaz şi a dat ordin ca şoselele să fie construite peste magistrale. Anul acesta, Transgaz a dat în judecată Primăria Sectorului 3.