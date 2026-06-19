Preţuri promoţionale la biletele de pe linia turistică "Bucharest City Tour", până pe 26 iulie. Ce este sistemul "hop-on hop-off"

1 minut de citit Publicat la 15:04 19 Iun 2026 Modificat la 15:04 19 Iun 2026

Preţuri promoţionale la biletele de pe linia turistică "Bucharest City Tour", până pe 26 iulie. FOTO: Facebook Bucharest City Tour

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis că menţine până pe 26 iulie tarifele promoționale pentru Bucharest City Tour, autobuzele supratejate care circulă prin Capitală, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, pe traseul unora dintre cele mai importante obiective turistice. În sistemul "hop-on hop-off", vizitatorii pot coborî în orice staţie pentru a vizita obiectivele, apoi pot urca în alt autobuz turistic, în baza aceluiaşi bilet.

"Menținem, până pe 26 iulie, tarifele promoționale pentru Bucharest City Tour.

49 de lei pentru adulți,

25 de lei pentru copiii între 4 și 14 ani,

gratuit pentru copiii sub 4 ani și pentru persoanele cu dizabilități.

Vă puteți plimba cu autobuzele turistice vinerea, sâmbăta și duminica, între orele 10.00 – 21.00. Sunt supraetajate, au o capacitate de 83 de locuri fiecare și ajung pe la cele mai frumoase destinații turistice ale Capitalei", a transmis instituţia.

Ce traseu au autobuzele turistice

"TRASEUL „Bucharest City Tour” are 16 km dus-întors, 15 stații și trece pe la: Piața Presei - Arcul de Triumf – Piața Victoriei – Piața Romană – Piața Universității – Palatul Parlamentului - Piața Unirii.

Sistemul hop-on hop-off vă permite să vă creați propriul traseu prin oraș. Puteți coborî în orice stație pentru a vizita muzeele sau monumentele de pe traseu și să urcați în următorul autobuz turistic pe parcursul întregii zile, folosind același bilet", a mai comunicat PMB.