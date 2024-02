Primar din Cluj, prins băut la volan și filmat în timp ce mănâncă zăpadă ca să îi scadă alcoolemia: "Îmi era gura uscată"

Primarul din Măguri Răcătău, județul Cluj, a fost prins băut la volan și filmat în timp ce mânca zăpadă pentru a-i scădea alcoolemia din sânge. Acesta și-a explicat gestul, la Antena 3 CNN.

Primarul din Măguri Răcătău, Alexandru Livescu, a produs un accident în noaptea de 3 spre 4 februarie, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Se pare că polițiștii de la Poliția Florești l-au testat pe primar numai după trei ore de la producerea accidentului, iar acum sunt cercetați de superiori.

Primarul a fost prins băut la volan și a fost filmat de către cel care a fost accidentat.

"Veneam de la un priveghi din sat și mergeam până acasă, iar după o curbă, respectivul a aprins farurile și a intrat direct în mine.

El a declarat în primă fază că mergea spre casă, dar casa lui e la trei kilometri în spate de unde vedea el.

În momentul în care a intrat în mine, m-am speriat pentru viața mea. Am plecat de acolo pentru că nu știam cine se află în dubă la el. Am mâncat zăpadă pentru că mi se uscase gura. Am fost am suflat în etilotest.

Am băut un pahar cu vin la priveghiul respectiv. Am fost amendat, mi-a fost ridicat permisul", a declarat primarul din Măguri Răcătău, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă s-a gândit, atunci când a mâncat zăpadă, s-ar putea să-i scadă alcoolemia.

"Nu m-am gândit pentru că am știut cât am băut și la un pahar de vin nu poate să-mi iasă alcoolemia mare. Îmi era gura uscată pentru că m-am speriat că a intrat în mine", a mai precizat primarul.

Primarul a fost testat pentru alcool abia după trei ore

Amândoi conducătorii auto au fost conduși la secția comunală pentru a face testul de alcool, însă acel test era stricat și a fost nevoie de trei ore pentru ca polițiștii din Florești să vină să-i testeze cu aparatul etilotest.

Între timp, alcoolemia din corpul primarului a scăzut, ajungând la 0,12 grame alcool.

Cel care l-a filmat spune că primarul ar fi luat o pastilă și ar fi mâncat zăpadă pentru a-i scădea alcoolemia din sânge.

La nivelul Inspectoratului Județean a fost demarată o anchetă internă pentru a se stabili de ce a fost necesar acel timp de aproape trei ore pentru a fi testat primarul pentru consumul de alcool.