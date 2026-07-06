Primăria a început evaluarea vizuală rapidă a peste 6.000 de imobile din Bucureşti. "Primul pas către o hartă reală a riscului seismic"

1 minut de citit Publicat la 22:29 06 Iul 2026 Modificat la 22:32 06 Iul 2026

Primăria a început evaluarea vizuală rapidă a peste 6.000 de imobile din Bucureşti. Sursa foto: Getty Images

Primăria Bucureştiului a anunţat că a început procesul de evaluare a peste 6.000 de imobile din centru și din zona mediană a Capitalei, pentru a verifica starea structurală a clădirilor, acesta fiind "primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din oraş".

"CLĂDIRI SIGURE. Venim să-ți evaluăm blocul în care locuiești. Peste 6.000 de imobile din centru și din zona mediană a Capitalei au intrat în Programul Municipal de Evaluare Vizuală Rapidă pe care l-am inițiat.

Nu intrăm în locuințe și nu presupune costuri pentru proprietari.

De luna aceasta și până în noiembrie, echipe autorizate de la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) verifică starea structurală. Nu intră în interiorul apartamentelor, ci doar în spațiile comune și exterioare ale blocurilor.

Este primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din #București.

Zonele în care sunt evaluate clădirile

Zona 1 — Calea Moșilor (tronsonul dintre Carol I / C.A. Rosetti și Negustori), cu ramificații pe Hristo Botev, Sfânta Vineri și zona Lipscani – I.C. Brătianu;

Zona 2 — Strada Grivița și cartierul adiacent, care include Buzești, Berzei, Sfinții Voievozi și Mircea Vulcănescu;

Zona 3 — Strada Călărași, de la Mircea Vodă către Traian și Tepeș Vodă;

Zona 4 — Coridorul central Magheru – Bălcescu – I.C. Brătianu, în zona Romană – Universitate – Unirii;

Zona 5 — Zona Pache Protopopescu – Moșilor, cu extindere spre Iancului și Mihai Bravu;

Zona 40 — Cartierul din jurul Parcului Ioanid, ce cuprinde străzi din zona Dacia, Mihai Eminescu și Dumbrava Roșie.

În ce constă evaluarea:

La sfârșitul lunii iunie, am lipit afișe la avizierele blocurilor din arealul selectat. De săptămâna trecută, am început procesul de evaluare vizuală propriu-zisă.



Deja începeți să observați pe teren echipe cu tablete, care notează date despre clădire și identifică posibile vulnerabilități structurale", a mai transmis instituţia.

Acţiunea, finanţată de la bugetul local

"NU se percepe nicio taxă de la proprietari sau asociații de locatari Finanțăm întreaga acțiune de la bugetul local, prin AMCCRS..

Evaluarea aceasta NU stabilește încadrarea imobilului în clase de risc seismic. Este doar o radiografie preliminară, un prim filtru din care vor rezulta, ulterior, imobilele cu prioritate la expertiză tehnică detaliată și, ulterior, la consolidare seismică", a mai comunicat Primăria Capitalei.