Primăria ar putea impune restricţii de tonaj în tot Bucureştiul, nu doar în centru. Maşinile grele electrice, exceptate de la taxă

Primăria ar putea impune restricţii de tonaj în tot Bucureştiul, nu doar în centru. Sursa foto: Poliţia Locală

Primăria Capitalei ar putea extinde restricțiile de tonaj și autorizațiile aferente pe întreg teritoriul administrativ al orașului, nu doar în zona centrală și în perimetrul actual al Zonei B, notează Agerpres.

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Capitalei.

Conform referatului de aprobare, reglementările actuale au fost construite pe un sistem de zone, restricții orare și autorizații de acces care au fost modificate succesiv, ceea ce a dus la un cadru normativ 'fragmentat, dificil de urmărit și de aplicat unitar'.

Se menționează că, în ultimii ani, datorită introducerii sistemului de verificare online, s-a înregistrat o creștere 'semnificativă' a solicitărilor de autorizare. Astfel, în anul 2025 au fost eliberate 48.397 de autorizații, în creștere cu 56% față de anul anterior. Tendința s-a menținut și în primul trimestru al anului 2026.

Pe de altă parte, verificările efectuate în trafic au evidențiat faptul că există în continuare 'un nivel semnificativ de neconformare'. Astfel, doar unul din șase autovehicule verificate avea taxa achitată. După intensificarea controalelor, numărul autorizațiilor de circulație eliberate a crescut cu 63% în luna martie față de luna februarie (de la 3.364 la 5.485 de autorizații).

'Aceste date evidențiază necesitatea unui regim de autorizare și verificare mai eficient, care să crească gradul de conformare și să asigure aplicarea unitară a regulilor privind accesul vehiculelor grele în municipiul București. În acest sens, se impune actualizarea cadrului existent printr-un sistem mai clar, digitalizat și mai ușor de verificat de către autoritățile competente. Prin proiectul de hotărâre se propune reconfigurarea Zonei B, respectiv extinderea acesteia de la limita Zonei A până la limita unității administrativ-teritoriale a Municipiului București', prevede documentul.

Potrivit aceleiași surse, extinderea Zonei B până la limita municipiului București justifică eliminarea restricțiilor orare generale, întrucât aplicarea vechiului regim orar asupra unei suprafețe mult mai extinse ar putea afecta disproporționat aprovizionarea operatorilor economici și lucrările edilitare.

'Menținerea interdicției de tranzitare a municipiului București de către autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone care nu au ca destinație finală municipiul București rămâne o măsură necesară pentru descurajarea traficului greu nejustificat. (...) Proiectul menține un regim favorabil pentru autovehiculele grele cu propulsie pur electrică sau hibrid electric - celulă de combustibil, prin exceptarea acestora de la plata taxei de acces, cu obligația obținerii avizului de circulație', se arată în document.

Ce taxe de acces plătesc şoferii

Taxele pentru accesul și circulația în Zona A sunt 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 5 și 7,5 tone inclusiv.

Taxele cresc la 2.711 lei/zi sau 6.294 lei/lună pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 7,5 și 12,5 tone inclusiv, ajungând la 3.534 lei/zi sau 31.474 lei/lună pentru vehiculele cu masa mai mare de 40 de tone.

În ce privește Zona B, taxa este de 90 lei/zi sau 710 lei/lună pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 5 și 7,5 tone inclusiv.

Aceasta crește la 165 lei/zi sau 1.420 lei/lună pentru vehiculele cu masa între 7,5 și 12,5 tone, ajungând la 495 lei/zi sau 4.250 lei/lună pentru vehiculele cu masa mai mare de 40 de tone.

Sunt exceptate de la plata taxei de acces autovehiculele și utilajele grele deținute de către: instituțiile prevăzute la art. 32 alin. 2 lit. a și b din OUG 195/2002 (poliție, pompieri, jandarmerie, ambulanță); operatorii de servicii publice de interes local, în cazul intervențiilor de remediere a avariilor; instituțiile publice și societățile aflate în subordinea autorităților locale, în cazul executării atribuțiilor legale ori obligațiilor contractuale; operatorii de salubrizare; proprietarii autovehiculelor istorice ce posedă un atestat în acest sens.

Conducerea unui autovehicul fără autorizație sau fără aviz de circulație, precum și a unui autovehicul a cărui masă depășește masa totală maximă autorizată constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

De asemenea, sunt amendați conducătorii auto care refuză să supună autovehiculul operațiunilor de cântărire.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Brigada Rutieră, polițiștii locali și personalul împuternicit de primarul general.

Constatarea contravențiilor se realizează atât în teren, cât și prin intermediul sistemelor tehnice de supraveghere și monitorizare video.

În situația în care contravenientul a fost sancționat de trei ori în interval de un an, se aplică sancțiunea pierderii dreptului de a circula în zonele restricționate pentru o perioadă de șase luni.

Zona A este delimitată de următoarele artere: Bdul Dacia - Str. Traian - Str. Nerva Traian - Bdul Octavian Goga - Pasaj Mărășești - Bdul Mărășești - Str. Mitropolit Nifon - Bdul Libertății - Calea 13 Septembrie - Șos. Pandurilor- Șos. Grozăvești - Șos. Orhideelor - Bdul Dinicu Golescu - Piața Gării de Nord - Calea Griviței - Șos. Nicolae Titulescu - Bdul Banu Manta - Bdul Ion Mihalache - Bdul Mareșal Averescu - Bdul Constantin Prezan - Bdul Aviatorilor - Bdul Mircea Eliade - Bdul P.I. Ceaikovski - Str. Barbu Văcărescu - Str.Tunari - Bdul Dacia.

Zona B este delimitată de la Zona A până la limita unității administrativ-teritoriale a municipiului București.