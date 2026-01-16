Primăria Arad, obligată să plătească 25.000 de lei unei femei, după ce a fost impozitată greșit peste 10 ani

1 minut de citit Publicat la 23:19 16 Ian 2026 Modificat la 23:29 16 Ian 2026

Femeia locuiește pe o stradă neasfaltată, însă încadrată într-o categorie superioară de impozitare. Sursă foto: Antena 3 CNN

Primăria din Arad este obligată să îi plătească unei femei despăgubiri morale de 25.000 de lei. Aceasta a dat instituţia în judecată după ce a fost impozitată greşit mai bine de un deceniu. Locuia pe o stradă neasfaltată, însă încadrată într-o categorie superioară de impozitare. După ce atât sesizările ei, cât şi ale vecinilor au fost ignorate, femeia a decis să rezolve problema în instanţă. Însă rezolvarea nu a fost una completă.

Strada Someşului din Arad a fost mutată în urmă cu 10 ani într-o categorie superioară de impozitare, asta deşi primăria nu făcuse nicio modernizare. Localnicii au plătit de atunci mai mult pentru o stradă din pământ, fără trotuare.

După ce sesizările depuse la Primărie au rămas fără răspuns, o arădeancă a dat instituția în judecată și a câștigat.

„Autoritatea locală a fost obligată la asfaltarea unui segment de stradă, respectiv a Someșului, un segment scurt. Clienta mea a obținut și despăgubiri de ordin moral”, a declarat Marius Chis, avocatul femeii.

Mai exact, pe lângă amendă, primăria trebuie să îi plătească acum femeii daune de 25.000 de lei, iar aceasta plăteşte un impozit mai mic.

Totuşi, strada este în continuare neasfaltată, deşi instanţa a obligat instituţia să demareze lucrările încă din 2024.

„În ceea ce privește strada Someșului, ea era în atenția municipalității încă înainte de pronunțarea sentinței. Se numără printre străzile de pământ care urmează să fie asfaltate. Deocamdată investiția se află în faza de elaborare a documentației tehnico-economice”, a declarat Raluca Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad.

Ceilalţi locuitori plătesc în continuare impozite ca pentru o zonă de lux.

„Mi se pare jalnic. Din punctul meu de vedere, toate străzile-s asfaltate și aici nu. Adică nu înțeleg care e diferența”, spune un tânăr.

„Sunt gropi foarte multe. Degeaba le încercăm noi să astupăm din ele că se fac altele”, susține o altă tânără.

Femeia a mai deschis un proces împotriva Primăriei pentru că nu a primit despăgubirile. În plus, solicită şi penalitățile aferente.