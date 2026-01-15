După ce a stat mai bine de 13 ani în închisoare pe nedrept, un bărbat a primit despăgubiri de 1,3 milioane de euro

2 minute de citit Publicat la 20:57 15 Ian 2026 Modificat la 20:57 15 Ian 2026

Manfred Genditzki a fost arestat în urmă cu 13 ani / sursă foto: Getty Images

Manfred Genditzki, un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Germania, condamnat pe nedrept pentru crimă, va primi despăgubiri-record în valoare de 1,3 milioane de euro, după ce a stat peste 13 ani în închisoare pentru o faptă pe care nu a comis-o.

Manfred Genditzki a fost arestat în urmă cu 13 ani, după ce a fost condamnat pe viață pentru uciderea brutală a unei femei.

Liselotte K., în vârstă de 87 de ani, locuia în același bloc cu Manfred Genditzki.

Bărbatul, care era și administratorul imobilului, ajuta frecvent pe pensionară la cumpărături. Într-o zi, în 2008, femeia a fost găsită moartă în cada din baie, cu vânătăi la cap.

Pentru că obișnuia să meargă des la ea și să o ajute, anchetatorii l-au considerat pe bărbat principalul și singurul suspect, potrivit presei din Germania.

Oamenii legii au susținut că, în urma unei dispute, bărbatul și-ar fi înecat victima.

Inițial, i s-au acordat 75 de euro pe zi pentru fiecare zi petrecută în detenție

În urma a două procese și a revizuirii sentinței, judecătorii din München au admis această ipoteză și l-au condamnat pe Manfred Genditzki. Totuși, conform concluziilor recente, Liselotte K. ar fi decedat cel mai probabil din cauza unei căzături accidentale în baie.

Avocata lui Manfred Genditzki, Regina Rick, a demonstrat de asemenea că momentul decesului a survenit mult mai târziu decât se estimase inițial și, de asemenea, că bărbatul nu se afla în locuința femeii la momentul respectiv.

Însă, timpul nu a putut fi dat înapoi. Timp de 13 ani, nu și-a văzut fiica crescând și nu a avut voie să participe la înmormântarea mamei sale.

În 2022, când își pierduse speranța, un gardian i-a întins un telefon în timp ce lucra la spălătoria penitenciarului din Landsberg. Cineva i-a rostit cuvintele: „Sunteți liber!”.

După ce a ieșit din închisoare, bărbatul a declarat: „Nu voi face salturi de bucurie. Nu am niciun motiv să sărbătoresc”.

În data de 7 iulie 2023, a avut loc achitarea definitivă, în cadrul procedurii de redeschidere a procesului.

„Este o idee de nesuportat pentru orice om să fie condamnat pe nedrept la o pedeapsă cu închisoarea”, a recunoscut acum oficial statul bavarez.

Astfel, a primit despăgubiri în valoare de 1,3 milioane de euro, în care sunt incluse toate pretențiile rezultate din condamnare, detenție și procedura de revizuire, precum și despăgubirile deja plătite anterior.

Inițial, i s-au acordat 75 de euro pe zi pentru fiecare zi petrecută în detenție, totalizând aproape 400.000 de euro. De asemenea, a primit peste 450.000 de euro pentru venituri pierdute și contribuții la pensie.

Acum, el a declarat că singura dorință pe care o are este doar o perioadă liniștită alături de familia sa.