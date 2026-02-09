Primăria Bucureşti anunţă că modernizează spitalul "Dr. Victor Babeş": "Amenajăm 4 noi saloane cu câte 3 paturi". Cât costă investiţia

Primăria Bucureşti anunţă că modernizează spitalul "Dr. Victor Babeş". Sursa foto: Primăria Bucureşti / Facebook

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat, luni, că au început lucrările de reabilitare şi modernizare de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”. "Investiția costă 3,7 milioane de lei, cu finanțare de la bugetul local. Va fi gata până la finalul acestui an", a transmis instituţia.

Îmbunătățim condițiile din spitale și continuăm lucrările de investiții în infrastructură.

"La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, în această perioadă, reabilităm, modernizăm și extindem Pavilionul „Casa Doru”.

Este o clădire S+P+2E care găzduia Secția Clinică de boli infecțioase (HIV/SIDA) adulți. Va avea mai multe paturi, va fi mai spațioasă, mai sigură, în conformitate cu normele DSP și ISU. Pentru asta, construim lift și scară exterioară pentru evacuare în caz de incendiu.

Lucrările avansează. Până acum, s-a făcut consolidarea structurii metalice de la etajul 2 și a fost extinsă suprafața, de la 50% la 85%. Pe noul spațiu vom putea amenaja 4 noi saloane cu câte trei paturi fiecare, cabinet medical, grupuri sanitare, spălătorie, cameră de deșeuri și toate utilitățile", a comunicat Primăria Generală.

Instituţia a oferit detalii despre etapele lucrărilor:

"În această perioadă, muncitorii montează scara metalică exterioară și toarnă pereții structurii liftului. Urmează să anvelopeze clădirea, să refacă instalațiile și să realizeze recompartimentări și reconfigurări ale clădirii, la standardele medicale moderne".