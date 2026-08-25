Primăria Bucureşti anunţă că nu mai primeşte cereri de Urbanism până pe 31 august, pentru actualizarea noii legi. Sunt însă şi excepţii

Primăria Bucureşti anunţă că nu mai primeşte cereri de Urbanism până pe 31 august. Sursa foto: Getty Images

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, marţi, că în perioada 25 august - 31 august nu mai înregistrează cereri de Urbanism, după modificarea legii în domeniu. "Legea în domeniu s-a modificat, astfel că cei de la Direcția de Urbanism trebuie să modifice procedurile interne și să facă trecerea la noile cerinţe", a anunţat PMB. Există însă şi excepţii: "Vor fi acceptate doar acte care vin în completarea dosarelor deja depuse inclusiv ieri (n.r. - luni, 24 august)".

Primăria Generală a Capitalei a precizat că, în noua lege, timpul de emitere al unei autorizații de construire va fi redus la aproximativ 65 de zile, faţă de 4-8 luni, cât e în prezent.

"Ce se întâmplă cu certificatele de Urbanism, autorizațiile de construire, avizele de ocupare a domeniului public și de publicitate.

Timp de șase zile, nu mai înregistrăm cereri pentru aceste documente: de astăzi și până pe 31 august.

Legea în domeniu s-a modificat, astfel că cei de la Direcția de Urbanism trebuie să modifice procedurile interne și să facă trecerea la noile cerinţe.

Vor fi acceptate doar acte care vin în completarea dosarelor deja depuse inclusiv ieri.

Din 31 august, toate cererile vor fi prelucrate în concordanţă cu noile prevederi.

Noul Cod de Urbanism

Printre moficările aduse în noul Cod de Urbanism, care intră în vigoare de azi, se numără:

Timpul de emitere al unei autorizații de construire va fi redus la aproximativ 65 de zile. În prezent, durează patru-opt luni.

Toate certificatele de urbanism și autorizațiile de construire vor fi emise doar de #PMB, din noiembrie 2028. În prezent, primăriile de sector pot emite și ele aceste documente.

În perioada de tranziţie, trebuie modificate toate procedurile şi făcute reorganizări, pentru a putea prelua toate cererile.

Dezvoltarii imobiliari care construiesc ansambluri rezidențiale de mari dimensiuni, cu peste 500 de locuințe, vor contribui financiar la infrastructura edilitară locală, iar sumele încasate vor putea fi folosite pentru construirea de grădinițe, creșe, școli și alte investiții necesare viitorilor locatari", a transmis PMB.

Avizele de Urbanism vor putea fi obţinute printr-o singură Comisie

Autorităţile au anunţat deja noi măsuri în Codul Urbanismului, menite să reducă birocraţia. Avizele pentru costrucţii vor putea fi obţinute prin Comisiile de acord unic, care vor fi organizate obligatoriu la nivelul consiliilor judeţene, municipiilor şi sectoarelor Capitalei, în cadrul structurilor de specialitate coordonate de arhitectul-şef.

"Documentaţiile vor avea un parcurs simultan, şi nu succesiv, iar, după finalizarea procedurilor şi achitarea taxelor aferente, Comisia va emite un acord unic", a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.