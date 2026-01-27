Primăria Iași contestă în instanţă scumpirea tarifelor la apă și canalizare

Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi. Sursa foto: Agerpres

Primăria Iași a anunțat că va sesiza instanța de contencios administrativ pentru anularea actelor de majorare a tarifelor la apă și canalizare, considerate a fi nelegale, urmând ca astfel să fie obținută o ieftinire, în contextul în care tarifele practicate de furnizorul local sunt cele mai mari din țară, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, demersul vine după ce sesizările repetate ale ieșenilor și apelurile publice ale primarului Mihai Chirica nu au dus la stoparea majorărilor de preț la apă și canalizare.

"În condițiile în care prețul apei în municipiul Iași este unul dintre cele mai mari din țară și în care nici plângerile justificate ale ieșenilor, nici apelurile publice repetate ale primarului Mihai Chirica nu au dus la scăderea sau măcar la menținerea tarifelor, Primăria Municipiului Iași a declanșat procesul pentru a obține ieftinirea serviciilor de apă și canalizare", se afirmă în comunicat.

În județul și municipiul Iași sistemul de alimentare cu apă și de canalizare este gestionat de SC ApaVital SA, companie aflată în subordinea Consiliului Județean Iași, nu de municipalitatea ieșeană.

"Acționarii SC ApaVital SA sunt Consiliul Județean și unitățile administrativ teritoriale din perimetrul de distribuție a apei și de colectare a apelor uzate. Acești acționari – în număr de aproape 120 – sunt reuniți în Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași (ARSACIS). În acest for, deși are cel mai mare număr de locuitori, adică și clienți, Municipiul Iași nu poate influența deciziile care duc, printre altele, la stabilirea prețului apei.

În aceste condiții, pe 5 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Iași a adresat ARSACIS o plângere prealabilă prin care solicită modificarea Hotărârii nr. 43/2024 și revizuirea mecanismului de ajustare a tarifelor la apă și canalizare propus pentru perioada următoare", se menționează în documentul de presă.

Astfel, Primăria Iași contestă legalitatea și oportunitatea modului în care ARSACIS și operatorul regional SC ApaVital SA au stabilit creșterile tarifare aplicabile de la 1 ianuarie 2026.

"Primăria Municipiului Iași cere ARSACIS eliminarea mecanismului automat de ajustare a tarifelor, supunerea fiecărei creșteri tarifare spre aprobare Consiliilor Locale și revizuirea Hotărârii nr. 43/2024 și a actelor subsecvente, inclusiv Decizia SC ApaVital SA nr. 322/2025 privind creșterile tarifare aplicabile de la 1 ianuarie 2026. În lipsa unei soluționări favorabile în termenul legal, Primăria Municipiului va sesiza instanța de Contencios Administrativ pentru anularea actelor considerate nelegale și suspendarea aplicării lor, pentru a proteja interesele comunității", se mai menționează în comunicatul transmis de reprezentanții Primăriei Iași.

Tarifele introduse de SC ApaVital SA de la 1 ianuarie 2026 sunt de 11,81 lei/mc (inclusiv TVA) pentru apa potabilă și de 11,69 lei/mc pentru canalizare/epurare, rezultând un preț cumulat de 23,5 lei pentru un metru cub, în condițiile în care în urmă cu un an și jumătate acest tarif cumulat era de 16,83 lei/mc.