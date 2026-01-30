Primăria unui oraş important din România şterge datoriile mici către bugetul local ale persoanelor fizice şi juridice

Consiliul Local Oradea a transmis că, în urma şedinţei de joi, s-a aprobat anularea sumelor restante mai mici de 40 lei, care ar fi trebuit plătite până la 31 decembrie 2025, datorate de persoanele fizice și juridice. Decizia are la bază prevederile Codului de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015, art. 266, alin. 5–7), care permit autorităților locale să stabilească un plafon al creanțelor fiscale ce pot fi anulate, în scopul eficientizării activității administrative și reducerii costurilor generate de recuperarea unor sume foarte mici, potrivit unui comunicat al Primăriei Oradea. De această decizie vor beneficia, în total, aproximativ 7.000 de persoane, atât fizice, cât şi juridice.

Cine beneficiază de această măsură?

"Conform situației fiscale prezentate de Direcția Economică, măsura va duce la anularea datoriilor pentru:

5.879 persoane fizice, însumând 25.573 lei

1.096 persoane juridice, însumând 8.324 lei

Aceste sume reprezintă valori maximale inventariate la 31.12.2025. Fiind sub plafonul legal de 40 lei, generează costuri administrative mai mari decât valoarea lor, motiv pentru care anularea lor este considerată justificată", a mai transmis instituţia.

Ce impozite trebuie să plătească Ilie Bolojan la Oradea

Primăria din Oradea i-a făcut calculul lui Ilie Bolojan pentru bunurile pe care premierul României le are declarate acolo. Astfel, pentru un apartament de 65 de metri pătraţi şi un Mercedes A-Klasse din 2017, prim-ministrul trebuie să plătească un impozit total de 1.721 de lei. Dacă Bolojan îşi va achita impozitele până la 31 martie, el profită de bonificația de 10%, astfel că suma ar scădea la 1.551 lei.

Defalcat, impozitele pe care premierul Ilie Bolojan le are de plătit la Oradea sunt următoarele:

pentru apartament: 676 lei (609 lei cu reducere) + 18 lei terenul aferent,

pentru mașină: 1.027 lei (925 lei cu reducere).