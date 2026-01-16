Ce impozite trebuie să plătească Ilie Bolojan la Oradea pentru un apartament de 65 de metri pătraţi şi un Mercedes A-Klasse din 2017

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Primăria din Oradea i-a făcut calculul lui Ilie Bolojan pentru bunurile pe care premierul României le are declarate acolo. Astfel, pentru un apartament de 65 de metri pătraţi şi un Mercedes A-Klasse din 2017, prim-ministrul trebuie să plătească un impozit total de 1.721 de lei. Dacă Bolojan îşi va achita impozitele până la 31 martie, el profită de bonificația de 10%, astfel că suma ar scădea la 1.551 lei.

Defalcat, impozitele pe care premierul Ilie Bolojan le are de plătit la Oradea sunt următoarele:

pentru apartament : 676 lei (609 lei cu reducere) + 18 lei terenul aferent,

: 676 lei (609 lei cu reducere) + 18 lei terenul aferent, pentru mașină: 1.027 lei (925 lei cu reducere).

De asemenea, în satul natal Birtin (Vadu Crișului), unde Bolojan deține moșteniri (o casă de 100 mp și două terenuri însumând aproximativ 2,5 hectare), impozitul pentru locuință a crescut anul acesta la 327 lei, față de 160 lei în anii precedenți, conform surselor Antena 3 CNN.

Platforma online a Primăriei Oradea s-a blocat din prima zi

Joi, 15 ianuarie, în Oradea, în prima zi de afişare şi plată a noilor impozite majorate de Guvernul Bolojan, sistemele au fost blocate. După ce taxele pe locuințe s-au dublat sau chiar triplat, zeci de mii de oameni au vrut să afle cât au de plătit. Platforma online a primăriei a cedat aproape imediat, iar mulți orădeni au ajuns direct la ghișee, unii pregătiți să plătească, alții doar ca să afle cât de mult li s-a majorat impozitul.

Orădenii au intrat, joi, pe platforma online a primăriei ca să-și verifice taxele, însă sistemul nu a rezistat valului de accesări. În primele ore, aplicația s-a blocat, iar mulți contribuabili au renunțat și au mers direct la ghișee.

Potrivit reprezentanților primăriei, în doar două ore au fost înregistrate peste 33 de mii de interogări.