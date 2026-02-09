Primarul Aradului cere schimbarea legii ca să ofere gratuit transportul public în oraş. Ce soluţii a găsit până atunci

Primarul Aradului cere schimbarea legii ca să ofere gratuit transportul public în oraş. Sursă foto: Primăria Municipiului Arad / Facebook

Primarul Aradului, Călin Bibarţ, anunţă că nu a găsit soluţii legale pentru iniţiativa sa de a face transportul public gratuit în oraş şi cere modificări legislative care să permită administraţiei locale să ia o asemenea decizie, iar pentru asta face un apel la parlamentarii din judeţ să îl sprijine. Până atunci, pensionarii arădeni sub 70 de ani, care acum au doar reducere de 50% la costul transportului cu tramvaie şi autobuze, în funcţie de venituri, vor avea gratuitate, la fel ca cei peste 70 de ani, notează Agerpres.

Călin Bibarţ a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că le va cere parlamentarilor din coaliţia guvernamentală să susţină modificarea legii, astfel încât să se acorde autonomie consiliilor locale să ia decizii de acest fel.

El a precizat că, până când o modificare a legii va trece de Parlament şi va fi publicată în Monitorul Oficial, administraţia din Arad va mări numărul de categorii de persoane care vor beneficia de transport gratuit. Astfel, pensionarii sub 70 de ani care acum au doar reducere de 50% la costul transportului cu tramvaie şi autobuze, în funcţie de venituri, vor avea gratuitate, la fel ca cei peste 70 de ani.

Cine va mai avea gratuitate

Şi alte categorii sociale incluse la reduceri vor avea gratuitate.

"În continuarea demersului prin care îmi doresc un transport gratuit în municipiul Arad, pentru că avem o flotă de tramvaie noi, autobuze şi microbuze electrice, dar şi linii de tramvai refăcute, am dat în lucru Compartimentului juridic să vedem ce impedimente legale avem. Sunt necesare mici modificări în două legi, am pregătit aceste modificări, nu avem drept de iniţiativă nici primarul, nici Consiliul Local, dar lucrul acesta poate fi făcut de parlamentari", a declarat Bibarţ.

Edilul a spus că le va transmite parlamentarilor propunerile de modificări legislative, astfel încât "să dăm puteri Consiliului Local, o descentralizare din acest punct de vedere, ca prin votul consilierilor să hotărască dacă, cât şi cum se acordă gratuitatea pentru toate categoriile de cetăţeni din oraş, nu doar anumite categorii, cum sunt prevăzute acum".

Călin Bibarţ consideră că Parlamentul ar putea face modificările legislative până la finalul acestei sesiuni.

O scrisoare deschisă a fost redactată de primar şi va fi trimisă, marţi, parlamentarilor arădeni din PSD, PNL şi USR.

Primarul a spus că acordarea gratuităţii la transport ar presupune un efort bugetar suplimentar de aproximativ şase milioane de lei pe an, în condiţiile în care doar 10% din bugetul Companiei de Transport Public (CTP) este reprezentat de încasări din vânzarea biletelor şi abonamentelor.

Primăria Arad anunţase, în luna ianuarie, că intenţionează să ofere transport public gratuit în oraş pentru toţi utilizatorii traseelor tramvaielor şi autobuzelor, ca răspuns la majorările de taxe şi impozite locale.

"Să nu uităm că Aradul este singurul oraş din România care dispune de o flotă de tramvaie aproape integral nouă: 50 de garnituri moderne sunt puse deja în circulaţie, iar alte trei sunt în execuţie. Acestora li se adaugă 14 autobuze şi microbuze electrice. Ne dorim ca aceste mijloace de transport verzi să fie utilizate cât mai mult, în detrimentul maşinilor personale, pentru un oraş mai verde şi mai sigur. Cu siguranţă vom identifica o soluţie rapidă pentru ca arădenii să circule gratuit în municipiu", spunea atunci Călin Bibarţ.

Iniţiativa a stârnit o dezbatere amplă la nivel local, existând voci critice venind chiar din PNL, partid din care face parte primarul Bibarţ.

De exemplu, preşedintele organizaţiei municipale a PNL Arad, Sergiu Bîlcea, l-a acuzat pe edil de populism.

"Sunt surprins de anunţul primarului Aradului, care intenţionează să acorde transport gratuit pentru toţi arădenii. Ce stă în spatele acestei intenţii? Care sunt motivele? Greşelile din administraţia locală nu pot fi răscumpărate prin gratuităţi, asta e clar pentru orice om lucid. Suntem într-o situaţie în care gratuităţile, scutirile şi excepţiile au condus la cheltuieli care nu pot fi susţinute. Să vii acum cu alte gratuităţi, mi se pare populism periculos", a scris Sergiu Bîlcea, pe contul său de Facebook, la scurt timp după ce Primăria şi-a făcut publice intenţiile.

Bîlcea consideră că "unele categorii au nevoie de sprijin, poate de gratuităţi", dar a subliniat că "nu sunt toţi arădenii în această situaţie".

Liderul liberal, care este şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, a afirmat că nu este de acord cu această iniţiativă şi speră să nu fie pusă în practică niciodată.

Există şi voci din politică şi administraţie care susţin că proiectul este benefic, pentru că oricum bugetul CTP Arad este acoperit în mare parte din subvenţii, iar cu o creştere a sumelor alocate ar putea beneficia toţi arădenii de transport gratuit.

Municipiul Arad are una dintre cele mai extinse reţele de transport public local din ţară. Doar reţeaua de transport cu tramvaiul cuprinde 15 linii, având o lungime totală a traseelor de peste 335 de kilometri.