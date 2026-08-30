Primarul din Berceni a blocat reparațiile la pasajul de pe A0. "Luni mă găsiți spânzurat de pod"

Primarul din Berceni a ieşit în stradă şi a mutat balizele din drum. Sursa foto: George Ene / Facebook

Primarul PNL al comunei Berceni, George Ene, a anunţat, sâmbătă, că lucrările la pasajul peste autostrada A0 au fost suspendate, din cauză că şantierul din zonă ar îngreuna traficul pentru rezidenţi. Edilul acuză că lucrările au fost începute de constructor fără acordul Primăriei Berceni. Primarul a mutat chiar el balizele din drum, pentru a elibera traficul pentru şoferi.

"Astăzi (n.r. - sâmbătă) am plecat spre mare pentru weekend. Am fost sunat de colegii din primărie și informat că traficul a fost oprit pe o bandă la pasajul peste autostrada A0.

Am făcut cale întoarsă și, împreună cu viceprimarul și câțiva consilieri locali, am oprit lucrările de reparații la pasajul peste autostrada A0, pe care constructorul Alarko le-a început fără să ne anunțe și fără acordul Primăriei Berceni.

Este inacceptabil ca, mai ales odată cu începerea școlii, noi, oamenii din Berceni, să pierdem ore întregi în trafic din cauza unei lucrări executate greșit, pentru repararea căreia nu s-a găsit o alternativă eficientă pentru Berceni.

Luni începe școala. Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod", a transmis primarul constructorului, cerându-i să oprească lucrările.

Primăria Berceni ar fi propus o alternativă

Acest conflict ar pleca de la dezacord asupra variantelor de deviere a traficului. CNAIR și constructorul au propus ca devierea să se facă pe Centura București, așa cum era anterior inaugurării pasajului peste A0.

Ruta a fost respinsă categoric de Primărie din cauza timpilor mari de așteptare care s-ar crea pentru rezidenţii din Berceni şi a propus asfaltarea unui drum agricol pe traseul DJ 401 – Str. Sfânta Ana – Str. Lanului – DNCB, notează Buletin de Bucureşti.

CNAIR nu ar agrea deloc această variantă.