Profesoara de biologie din Iași și-a dat demisia, după ce au apărut imagini cu ea pe un site de videochat

<1 minut de citit Publicat la 19:09 27 Oct 2025 Modificat la 19:09 27 Oct 2025

Profesoara, originară din judeţul Arad, a obţinut peste 9.50 la examenul de titularizare / bzi.ro

Profesoara de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din judeţul Iaşi, care a apărut în ipostaze indecente pe un site de videochat, şi-a dat demisia.

Profesoara de biologie a ajuns în centrul scandalului, după ce elevii liceului la care predă au descoperit imagini și videoclipuri cu ea pe site-urile de videochat.

Tânăra se angajase în urmă cu trei ani la Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti” din localitatea ieşeană Răducăneni.

Profesoara, originară din judeţul Arad, a obţinut peste 9.50 la examenul de titularizare şi fusese repartizată la liceul din localitatea Răducăneni.

La profilul creat pe site-ul respectiv, tânăra oferea informaţii explicite privind experienţa sa sexuală.

Capturile apărute în școală s-au răspândit rapid printre elevi și au stârnit reacții puternice din partea părinților și a comunității locale.

Conducerea școlii la care profesoara preda a confirmat că situația este cunoscută și că se desfășoară verificări oficiale.

În tot acest timp, mai mulți părinți au cerut și ei măsuri urgente și au invocat necesitatea unui mediu educațional sigur.

Conducerea şcolii a purtat discuții cu profesoara de biologie, care a decis să își prezinte demisia. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Iași au anunțat că, în aceste condiții, ancheta deschisă nu mai este necesară.