Programele educaționale de vară, un sprijin real pentru părinți: aproximativ 10.000 de locuri în Sectorul 3 în iulie și august

Vacanța de vară este, pentru mulți părinți, una dintre cele mai complicate perioade ale anului. Școlile și grădinițele intră în concediu, bunicii nu sunt întotdeauna disponibili, iar programul de lucru rămâne neschimbat. Pentru a răspunde acestei probleme, Primăria Sectorului 3 finanțează de mai bine de 6 ani programul „Școala & Grădinița de Vară”, care pune la dispoziția familiilor aproximativ 10.000 de locuri în lunile iulie și august.

Cele două luni de vacanță creează un gol în programul multor familii. Părinții care lucrează zilnic se confruntă cu o întrebare simplă, dar greu de rezolvat: cine are grijă de copil cât timp ei sunt la serviciu? Programul de vară al primăriei oferă un răspuns concret, un spațiu sigur și supravegheat, cu program prelungit, unde cei mici petrec ziua în condiții adaptate vârstei lor. Programul funcționează între orele 07:30 și 17:30, copiii sunt supravegheați de personal specializat, în aceleași unități de învățământ pe care le frecventează în timpul anului sau în unități apropiate.

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Nu doar supraveghere, ci activități pentru copii

Programul nu se rezumă la a ține copiii într-un spațiu sigur. Zilele includ activități educative și recreative adaptate vârstei preșcolare: jocuri, ateliere, activități în aer liber, momente de socializare cu ceilalți copii. Pentru cei mici, vara devine astfel o perioadă activă, în care continuă să învețe și să se dezvolte, în loc să rămână acasă fără program. Socializarea este un beneficiu important. Mulți copii, altfel izolați pe perioada verii, își păstrează contactul cu grupul și cu rutina colectivă, ceea ce ajută la adaptarea mai ușoară la începutul noului an școlar. Programul se adresează copiilor care au frecventat o unitate de învățământ din Sectorul 3 în anul școlar 2025-2026 și care provin din familii monoparentale sau din familii în care ambii părinți au locuri de muncă, cu prezență zilnică la serviciu.

Prin finanțarea acestui program, Primăria Sectorului 3 oferă părinților liniștea că cei mici sunt în siguranță pe perioada verii și copiilor o vacanță activă, cu joacă, prieteni și activități potrivite vârstei lor.