Programul STB pentru Paște 2026. Cum vor circula autobuzele și tramvaiele din București vineri, în noaptea de Înviere și luni

1 minut de citit Publicat la 13:06 09 Apr 2026 Modificat la 13:09 09 Apr 2026

Linie de tramvai în București, aprilie 2026. Sursa foto: STB

Societatea de Transport București (STB) a transmis joi informații pentru călători despre programul de Paște și circulația mijloacelor de transport public de suprafață în perioada 10-13 aprilie 2026.

Programul STB de Paște 2026

În 10 și 13 aprilie 2026 , tramvaiele, troleibuzele și autobuzele vor circula conform programului specific unei zile de duminică.

, tramvaiele, troleibuzele și autobuzele vor circula conform programului specific unei zile de duminică. În restul zilelor sărbătorilor pascale, vehiculele de transport public vor funcționa conform programelor normale pentru fiecare tip de zi.

Cum vor circula autobuzele și tramvaiele în București, în noaptea de Înviere

În noaptea de Înviere, 11/12 aprilie 2026 , linia de tramvai 41 va rămâne în circulație până în jurul orei 03:00, la intervale de 20 de minute.

, linia de tramvai va rămâne în circulație până în jurul orei 03:00, la intervale de 20 de minute. Călătorii vor avea la dispoziție și cele 25 de linii de noapte pentru deplasări în orele târzii.

STB pune la dispoziția călătorilor mai multe mijloace pentru a afla programul vehiculelor sau eventuale modificări de trasee:

aplicația Info TB;

site-ul oficial STB SA;

paginile oficiale Facebook, Instagram și X ale STB.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice programul înainte de plecare pentru a evita neplăcerile și a călători în siguranță.

Programul Metrorex de Paște 2026. Cum circulă metroul în noaptea de Înviere

În noaptea de Înviere, metroul va circula până la ora 1.00 la interval de 10 minute, iar între 1.00 şi 5.00 la un interval de aproximativ 20 de minute.

De asemenea, în perioada 10 - 13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.

Totodată, potrivit Metrorex, accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse, etc) este strict interzis pentru evitarea oricăror evenimente nedorite.