Protest organizat de AUR la Bistriţa față de majorarea taxelor și impozitelor locale. Oamenii au strigat "Demisia" şi "Hoţii"

Sursa foto: Agerpres

Peste o sută de persoane au participat marți seara, în fața Primăriei municipiului Bistrița, la un protest organizat de filiala județeană AUR Bistrița-Năsăud, față de majorarea taxelor și impozitelor locale, potrivit Agerpres. Manifestanţii au strigat "Demisia", "Hoţii", "Trădătorii" şi au adus steaguri tricolore.

Pe lângă locuitori ai municipiului, la protest au venit și persoane din alte zone ale județului.

Oamenii au arborat steaguri tricolore și au scandat "Trădătorii", "Hoții", "Demisia" și "Primăria-i stat în stat" și consideră că principalii vinovați sunt consilierii locali are au votat favorabil proiectele prin care au fost majorate substanțial unele taxe și impozite.

Liderul AUR Bistrița-Năsăud, deputatul Tiberiu Boșutar, spune că majorările nu sunt justificate câtă vreme administrațiile locale nu oferă servicii mai bune pentru banii colectați în plus și a dat asigurări că vor fi luate măsuri împotriva acelor aleși ai AUR care au votat, în anumite localități, în favoarea creșterii taxelor.

"Consilierii noștri au depus contestații împotriva măririi taxelor. În ședința comună pe care am avut-o la nivel de filială și la nivel național, am decis să ne opunem acestor măriri de taxe. Am înțeles că mai sunt câțiva colegi care au votat pentru, vă promitem că o să îi identificăm și o să trebuiască să explice care a fost raționamentul pentru care au votat pentru, poate oamenii sunt de bună credință și așa au înțeles să facă.

Din punctul meu de vedere, nu consider corect, într-o lume normală, ca tu să fii pus să plătești în plus pentru servicii în minus. Dacă ar fi venit primăriile astea cu ceva în plus, să fi justificat niște angajări în plus, niște utilaje, niște dotări, niște servicii mai de calitate, să îți ceară bani în plus, poate ar fi justificat. Dar, să ceri bani în plus doar să îți acoperi incapacitatea de a gestiona o comunitate, o instituție, mi se pare bătaie de joc față de buna credință a cetățeanului", a declarat Tiberiu Boșutar jurnaliștilor.

Protestul organizat de reprezentanţii AUR în Bistriţa a început marţi seara, de la ora 18:00, și a fost autorizat.