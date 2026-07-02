Radu Miruță, surprins în timp ce se plimba desculț prin apa care a inundat stația de metrou Victoriei, după codul roșu din București

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, cu apa până la glezne, în tunelul de metrou, 1 iulie 2026. Sursa foto: Adevărul Din Metrou via Facebook

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță a fost surprins, noaptea trecută, în subteran, în timp ce stătea cu picioarele scufundate în apa care a inundat stația de metrou Piața Victoriei, după codul roșu de furtună din București.

Într-una din imaginile difuzate de Antena 3 CNN, ministrul pare că stă desculț în apa care îi ajunge până la glezne, în timp ce vorbește la telefon și urmărește intervenția echipelor care evacuau apa din subteran.

Stația Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar după ce infiltrațiile masive de apă au inundat calea de rulare și peronul, în urma precipitațiilor abundente înregistrate în București. Din motive de siguranță, Metrorex a suspendat circulația trenurilor în stație până la finalizarea operațiunilor de evacuare a apei și verificarea instalațiilor.

Potrivit ministrului, miercuri după-amiază, în stație mai erau aproximativ 7 milioane de litri de apă de evacuat, iar pentru accelerarea intervenției au fost mobilizate mai multe pompe de mare capacitate, inclusiv echipamente puse la dispoziție de Ministerul Apărării. Miruță a declarat că, după evacuarea apei, vor urma operațiunile de curățare a căii de rulare și verificarea instalațiilor electrice înainte de reluarea circulației în condiții de siguranță.

Ministrul a afirmat, de asemenea, că ISU și Apa Nova vor analiza cauzele care au dus la acumularea unei cantități atât de mari de apă, apreciind că este posibil să fi existat o problemă la rețeaua de canalizare pluvială din zonă.

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în cursul dimineții de joi, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, după finalizarea intervențiilor necesare pentru evacuarea apei și verificarea infrastructurii