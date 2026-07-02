Circulaţia metroului pe Magistrala 1 a fost reluată joi dimineaţă, inclusiv în staţia Piaţa Victoriei 2

1 minut de citit Publicat la 08:08 02 Iul 2026 Modificat la 08:21 02 Iul 2026

Stație de metrou în București. Sursa foto: Metrorex via Facebook

Circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată joi dimineaţa, inclusiv în staţia Piaţa Victoriei 2, a anunţat Metrorex, notează Agerpres.

"Circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiţii normale, inclusiv în staţia Piaţa Victoriei 2, începând cu ora 6:30", a transmis compania într-un comunicat.

Metrorex adresează mulţumiri Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova şi Ministerului Apărării Naţionale pentru sprijinul acordat, precum şi călătorilor pentru înţelegere.

Calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost închisă miercuri dimineaţa din cauza infiltraţiilor masive de apă, ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti în noaptea de marţi spre miercuri.

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Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată

Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost închisă miercuri, deoarece calea de rulare a fost inundată în urma precipitaţiilor abundente, a anunțat Metrorex. Nivelul apei ar fi de aproape un metru și jumătate, miercuri dimineață.

ISU B-IF a transmis că s-a intervenit acolo cu 10 motopompe.

„Pentru scoaterea apei acumulate la stația de metrou Piața Victoriei acționăm cu 10 motopompe. Acțiunile de intervenție vor continua în orele următoare, prin suplimentarea acestor resurse”, au transmis pompierii.

„Am fost la stația de metrou de la Piața Victoriei 2, acolo unde colegii de la ISU pompează apa infiltrată după ploile de azi-noapte. Mai sunt de scos 7 milioane de litri. Pentru a scoate apa mai repede, Armata a trimis alte 4 pompe de mare capacitate.”, a transmis ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, miercuri.