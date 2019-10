Răsturnare de situație în cazul actorului înjunghiat într-un cinematograf din Timișoara. Cine este de fapt agresorul

foto: Opinia Timișoarei

Declaratii uluitoare facute de atacatorul de la cinematograf de seara trecuta la Timisoara, care i-a injunghiat pe doi tineri in timp ce rula filmul Pisica Verde. Individul sustine ca el doar s-a aparat si ca victimele, intre care si actorul principal din film, ar fi avut asupra lor cutitul, scrie Opinia Timișoarei.

Barbatul de 36 de ani se numeste Alexandru Olariu, este jurist la Spitalul de Psihiatrie si Masuri de Siguranta din Jebel, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru loviri si alte violente.

„Am fost in legitima aparare, m-au atacat. Ei au avut cutitul. Nu este adevarat nimic. In viata mea nu am facut nicio fapta penala. Nu ii cunosteam. Nu era al meu cutitul, i-am deposedat, am reusit printr-o minune sa ii deposedez. Alta intrebare, repede„, a spus agresorul cand a fost retinut de politisti si dus in arest.