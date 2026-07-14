Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, miercuri şi joi. CNAIR: "Traficul va fi dirijat din ambele părți"

1 minut de citit Publicat la 15:25 14 Iul 2026 Modificat la 15:25 14 Iul 2026

Podul Giurgiu-Ruse, cunoscut sub numele de "Podul Prieteniei". Sursa foto: Agerpres

Autorităţile au anunţat că miercuri, 15 iulie, și joi, 16 iulie, în intervalul orar 06:00-11:00, se vor institui restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Se vor înlocui corpurile de iluminat de pe stâlpii din zona centrală, iar traficul va fi dirijat din ambele părţi.

"Miercuri, 15.07.2026 și joi, 16.07.2026, în intervalul orar 06:00-11:00, se vor institui restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală.

Traficul va fi dirijat din ambele părți, pentru desfășurarea alternativă a traficului", a transmis CNAIR.

De miercuri, circulaţie închisă temporar pe 20 km din A7

CNAIR a transmis, luni, că, începând de miercuri, 15 iulie, se închide temporar circulația auto pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7). Astfel, şoferii care doresc să-şi continue drumul spre DN2 vor fi nevoiţi să traverseze oraşul Bacău.

"Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, ntre km 0+000 și km 20+300, traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN2, în traversarea municipiului Bacău", a precizat CNAIR, care a adăugat că "avizul fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că în acest interval traficul auto poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor".