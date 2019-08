România își extinde plajele de la Marea Neagră cu bani europeni. Cum va arăta litoralul românesc la finalul proiectului

România își reface zona costieră de la Marea Neagră cu bani europeni. Asfel, partea sudică a Litoralului a fost deja reabilitată în cadrul unui proiect în valoare de aproape 125 de milioane de euro.

Proiectul - “Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanța și Eforie Nord, județul Contanța”, cu finanțare din POS Mediu (Programul Operațional Sector) - derulat de Administraţia Bazinală Apele Române Dobrogea Litoral - a presupus protejarea unei lungimid e coastă de 7,3 km în zonele: Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Efori Nord.

Totodată prin același proiect a fost mărita suprafața plajelor aferentă zonelor amintite anterior cu 60 de hectare.

Iar transformările sunt de-a dreptul impresionante.

Mamaia Sud după refacere:

Tomis Nord, după refacere

Tomis Centru, după refacere

Tomis Sud, după refacere

Eforie Nord, după refacere





"În Eforie am rupt 12 hectare din mare. Acesta e ordinul de mărime. Este o plajă supraaglomerată, cu o lume medie de turiști, de toate categoriile, o plajă foarte întinsă și foarte căutată. Ea are și un istoric foarte bun. Partea cea mai îndelungată a lucrării a fost pregătirea și proiectarea. Execuția în sine a fost scurtă, maximum un an de zile. O lucrare de anvergură, cu utilaje performante. Foarte rapid s-au mișcat. Nisipul a fost adus cu două drăgi, era escavat de la 20 de metri adâncime. Cu utillaje terasiere nisipul a fost nivelat", a declarat directorul executiv al Administraţiei Bazinale Apele Române Dobrogea Litoral, Hristu Uzun, cu ocazia unei vizite în compania ministrului Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu și a unei delegații de jurnaliști din Capitală.

Faza a II- a proiectului, care a fost demarată în acest an, cu o finanțare prin POIM - Programul Operațional Infrastructură Mare - de 840 de milioane de euro , presupune două etape.

Prima vizează reabilitarea stavilarelor de la Edighiol și Periboina - investiție de 15 milioane de euro, demolare structuri costiere existente și protecție costieră pe o lungime de aproape 7 km, cu o lățime a plajei de 100 de metri, în zona Mamaia - 67 milioane de euro,

- în zona Tomis - demolare structuri costiere existente și protecție costieră pe o lungime de 790 de metri - 12,5 milioane de euro,

- consolidare faleză - zona Agigea: o plajă de 110 metri, cu o lățime medie de 50 de metri, apărare mal, cu o lungime de 1.200 metri - 12.55 miloane euro,

- zona Eforie - demolare structuri costiere existente, demolare apărări de mal existente, protecție costieră pe o lungime de 5.750 metri, plajă de o lungime de 5.750 de metri și o lățime medie de 80 de metri - 130 de milioane de euro.

Etapa a doua a fazei a doua a proiectului va însemna lucrări în zona Costinești - demolare structuri costiere existente, protecție costieră o lungime de 2.550 de metri, plajă emersă de 2.550 de metri, cu o lățime medie de 60 de metri - 101 milioane de euro

- zona Olimp, protecție costieră 3.500 de metri, demolare structuri costiere existente, plajă cu o lungime de 3.500 de metri și o lățime medie de 80 de metri,

- zona Jupiter- Neptun, demolare structuri costiere existente, protecție costieră 2.550 de metri, plajă de 2.550 de metri, cu o lățime medie de 100 de metri - 77 de milioane de euro

- zona Balta Mangalia - Venus - Aurora - demolare structuri costiere existente,protecție costieră 3.100 de metri, plajă emersă de 3.100 de metri, cu o lățime medie de 100 de metri - 158 de milioane de euro

- zona Mangalia - Saturn: demolare structuri costiere existente, protecție costieră și plajă de 2.500 de metri, cu o lățime medie de 75 de metri - 107 milioane de euro

- zona 2 Mai - demolare structuri costiere existente,protecție costieră și plajă de 1.650 de metri, cu o lățime medie de 85 de metri - 52 de milioane de euro.