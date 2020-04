Rugăciune pentru ploaie, organizată de un preot pe un câmp din Galați

Slujba religioasă inedită s-a desfăşurat duminică, pe terenul localităţii gălăţene Slobozia Conachi.

La rugăciunea susţinută de preotul comunităţii au mai participat cinci persoane, dascăli, consilieri şi primarul comunei. Participanţii aveau măşti şi mănuşi de protecţie şi au invocat ajutorul divinităţii pentru a învinge seceta cu care se confruntă de şapte luni.

Primarul comunei Emil Dragomir a spus că rugăciunea a fost organizată deoarece regiunea se confruntă cu secetă severă şi că oamenii nu mai aşteaptă ajutor decât de la divinitate.

„A fost o rugăciune pentru ploaie. Rugăciunea s-a referit la faptul că de 7 luni de zile, la noi şi nu numai la noi, în marea majoritate a Moldovei nu a plouat deloc. Este o rugăciune în faţa lui Dumnezeu, poate ne ajută şi o desfacă norii să ne dea apă pentru culturile noastre”, a explicat primarul comunei Slobozia Conachi, Emil Dragomir.

Prefectul judeţului Galaţi spune că seceta a provocat pagube uriaşe şi că recolta va fi compromisă în totalitate în zonele fără irigaţii.

„Ce nu-i irigat, vorbim despre sută la sută. Din ce am văzut eu, am văzut culturi de lucernă, am văzut culturi de grâu care trebuie întoarse”, a declarat pentru Mediafax, prefectul judeţului Galaţi, Gabriel Avramescu.

Autorităţile gălăţene vor înfiinţa o comisie care va verifica unde s-a irigat şi dacă sistemele de irigaţii au fost întreţinute corespunzător.