S-a găsit muniţie neexplodată din Al Doilea Război Mondial la Castelul Huniade din Timişoara, unde se fac lucrări de reabilitare

Castelul Huniade a fost construit între anii 1308 - 1315 de Carol Robert de Anjou. Sursa colaj foto: Agerpres

Şapte grenade de mână defensive, fără încărcătură, şi şapte elemente de muniţie din Al Doilea Război Mondial au fost descoperite marţi pe şantierul lucrărilor de reabilitare a Castelului Huniade din centrul municipiului Timişoara, au anunţat oficialii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Banat" al județului Timiș, potrivit news.ro. Muniţia neexplodată a fost luată de la Castelul Huniade şi urmează să fie distrusă de autorităţi.

Castelul Huniade din Timişoara, care a găzduit Muzeul Naţional al Banatului, se află în proces de reabilitare şi este închis publicului. Marţi, după ora prânzului, au fost găsite şapte grenade de mână defensive, fără încărcătură, şi şapte elemente de muniţie.

"Astăzi, 27.01.2026, în jurul orei 14:00, am fost solicitaţi pentru o intervenţie pirotehnică la Castelul Huniade din Timişoara. La sosirea echipajului pirotehnic la faţa locului, au fost identificate 7 grenade de mână defensive inerte (fără încărcătură) şi 7 elemente de muniţie, toate din cel de-al doilea Război Mondial”, a transmis ISU Timiş.

Instituţia precizează că muniţia a fost identificată în urma unor săpături arheologice din interiorul construcţiei.

"Muniţia neexplodată a fost ridicată şi transportată în siguranţă, în vederea distrugerii ulterioare a acesteia", au explicat poliţiştii.

Valoarea totală a proiectului de reabilitare a castelului este de 134 de milioane lei, dintre care 88 de milioane lei sunt finanţări nerambursabile, prin PNRR, Programul Naţional de Consolidare la Risc Seismic şi Programul Transfrontalier România-Ungaria, iar diferenţa provine din bugetul Consiliului Judeţean Timiş.

Termenul de finalizare a lucrărilor este în anul 2028, însă din 2027 autorităţile judeţene îşi propun să deschidă parţial Castelul Huniade vizitatorilor.

Castelul Huniade a fost închis în urmă cu aproximativ 20 de ani din cauza degradării, Muzeul National al Banatului, pe care îl adăpostea, a fost mutat în mansarda Bastionului Theresia, iar majoritatea exponatelor duse în depozit.

Aflat în centrul Timişoarei, Castelul Huniade este cel mai vechi edificiu al oraşului şi a fost ridicat între 1308 şi 1315 de Regele Carol Robert de Anjou.