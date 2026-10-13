"Sânt ân față pe avari". A fost găsit șoferul care și-a parcat mașina pe plajă, la Cap Aurora. Cine este și ce amendă a primit

Șoferul care în urmă cu trei zile și-a parcat mașină pe plajă, la Cap Aurora, aproape de malul mării, a fost găsit și amendat cu 10.000 de lei

Șoferul care în urmă cu trei zile și-a parcat mașină pe plajă, la Cap Aurora, aproape de malul mării, a fost găsit și amendat cu 10.000 de lei. Imaginile cu el au ajuns virale.

Este vorba despre un tânăr de 21 de ani, din București.

IPJ Constanța a anunțat că a fost amendat cu 10.000 de lei."Urmare a apariției în spațiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Cap Aurora, vă comunicăm faptul că, în cursul zilei de ieri, 12 octombrie, polițiști din cadrul Secție 1 Poliție Neptun au identificat un tânăr, de 21 de ani, care, la data de 10 octombrie a.c., a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora.

Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă de 10.000 de lei.", a transmis IPJ Constanța, citat de Replica Online.

Imaginile cu mașina pe plajă însoțite de mesajul "Sânt ân față pe avari" a devenit viral și a iscat numeroase comentarii pe rețelele sociale.