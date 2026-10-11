Scandal cu bâte şi topoare într-o comună din România. Localnicii spun că sunt terorizaţi de agresori care cer taxă de protecţie

Scandal cu bâte şi topoare într-o comună din România. Sursa foto: captură video

Bătaie cu bâte şi cuţite în Mehedinţi. Trei oameni din localitatea Gârla Mare, din judeţul Mehedinţi, au fost agresaţi de trei bărbaţi dintr-o comună vecină. Aceştia reclamă că agresorii le-ar fi cerut taxă de protecţie. Poliţiştii au deschis acum un dosar penal pentru loviri sau alte violenţe şi urmează să stabilească exact de la ce a pornit totul.

"Vor să omoare lumea, vor să goleasca Gârla, să nu mai stea Gârla pe aici, cum au părăsit oamenii de la Punghia. Pur şi simplu să le dăm bani. Dacă nu le platim, ne iau din case şi ne omoară.

Au zis că ei sunt şmecheri, de peste 40 de ani nu s-a atins nimeni de ei şi au venit... Colea e frate-miu, au scos cuţitul la el să-l tăie fix în faţa Primăriei.

Astăzi au venit din nou peste noi, cu săbii, cu topoare şi au găsit nişte bieţi oameni bătrâni, au tăbărât pe ei", a spus un localnic care se consideră victimă.

"Trei bărbaţi cu vârsta de 55, 65 şi 66 de ani, toţi din localitatea Gârla Mare ar fi fost agresaţi fizic de alţi 3 bărbaţi cu vârstele de 29, 38, respectiv 56 de ani din localitatea Punghina", a afirmat Ermina Becheanu, purtător de cuvânt IPJ Mehedinţi.