Scandal pe aeroport, în România: Pasageri Wizz Air, dați jos din avion cu poliția, după ce aeronava a fost schimbată cu una mai mică

3 minute de citit Publicat la 19:18 16 Ian 2026 Modificat la 19:18 16 Ian 2026

Aeronava de la Craiova a fost înlocuită cu una cu mai puține locuri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un scandal produs pe un aeroport din România s-a soldat cu debarcarea forțată și amendarea a doi pasageri.

Potrivit presei locale, citată de Antena 3 CNN, incidentul s-a produs la Craiova și a avut la origine faptul că Wizz Air a decis să înlocuiască aeronava inițială cu una cu mai puține locuri.

S-a ajuns, astfel, la o situație de "overbooking" în care unii pasageri pur și simplu nu au mai avut loc în avion.

Doi dintre cei anunțați la check-in ca nu mai pot urca la bord s-au furișat pe lângă personalul aeroportuar și s-au urcat, în cele din urmă, în aeronavă.

Însă aceasta era plină, iar "intrușii" nu aveau unde să se așeze, așa că au început să facă scandal.

Pe imaginile difuzate de Antena 3 CNN se vede și se aude o femeie care vocifereză în timp ce este interpelată de agenții de poliție.

Pasageri revoltați pe aeroport: "De ce nu vine Protecția Consumatorului"?

"Să vă fie rușine! Eu locuiesc aici, în apropiere de aeroport! Lăsați-mă, că nu mai pot de rău. Ăsta e documentul meu. Doresc asistență medicală. Și să mă duceți, neapărat, în Anglia", spune femeia.

"Sigur că da, după ce veți primi o amendă de la noi", îi răspunde unul dintre agenții de poliție.

"Dar de ce să pătesc amendă? Eu am plătit bilet pentru avionul ăsta. Nu am dormit toată noapta din cauza nenorociților ăștia de la Wizz?" continuă această pasageră.

"Pentru limbajul pe care l-ați avut", îi explică polițistul, în timp ce o escortează afară din avion.

Pe înregistrare se mai aud vocile unor martori indignați.

"Oameni ăștia au sărit gardul? Acuma verificați actele?", spune un bărbat, în vreme ce altul întreabă: "De ce nu chemați Protecția Consumatorului?"

În cele din urmă, pasagerii fără loc au fost scoși din aeronavă, care a decolat în siguranță.

Situațiile de "overbooking", frecvente la companiile low cost

Companiile aviatice și, cu precădere, cele low cost apelează adesea la așa-numita procedură de "overbooking", adică vând mai multe bilete decât capacitatea aeronavei alocate unui anumit zbor.

Cei afectați sunt, bineînțeles, cei care se prezintă ultimii la check in.

Într-o astfel de situație, compania aeriană trebuie să le ofere pasagerilor care nu se mai pot urca în avion un nou bilet pentru aceeași rută la un zbor ulterior, pe lângă eventuale despăgubiri.

Însă nu se întâmplă întotdeauna așa.

Presa națională a consemnat un caz petrecut în martie 2023, tot pe un zbor Wizz Air, pe ruta București - Milano.

Atunci, șapte pasageri nu s-au mai putut urca în avion.

Unul dintre ei, Tiberiu Alexe, a menționat că avea regim prioritar la îmbarcare, însă asta nu l-a ajutat.

Culpa lui? A preferat să evite aglomerația, rămânând printre ultimii la îmbarcare.

O femeie, pe nume Elena Barbu, a relatat: "Au închis poarta și gata! Nu ne-au mai îmbarcat. Noi am rămas în aeroport. Am și plâns, pentru că riscam să îmi pierd locul de muncă în Italia."

Deși la zborul respectiv a existat o situație de overbooking - adică mai multe bilete vândute decât locurile din avion - reprezentantii companiei aeriene au susținut că vina ar aparține, de fapt, celor șapte pasageri, care s-ar fi prezentat la poartă după ce aceasta a fost închisă.

Oamenii au mers la ghișeul din aeroport, pentru a cere reprogramarea zborului, însă spun că au fost refuzați.

Ce a comunicat Wizz Air într-o situație de overbooking

Wizz Air a confirmat în acest din urmă caz că pentru zborul W6 3131 de la București la Milano din 30 martie 2023 a existat o situație de overbooking.

Wizz Air susține însă că, "independent de acest lucru, mai mulți pasageri s-au prezentat la poarta de îmbarcare după ce îmbarcarea a fost închisă".

Potrivit companiei aeriene, unul dintre pasageri, căruia "i s-a oferit opțiunea de a se îmbarca, a refuzat din cauza schimbării locului, deși locul oferit era similar cu cel achiziționat inițial".

Conform oficialilor din industrie, cei care ajung într-o astfel de situație trebuie să ceară un document în baza căruia le este refuzată îmbarcarea, astfel încât să poată călători cu următoarea cursă pusă la dispoziție de compania aeriană.

Pe document trebuie, de asemenea, menționată suma pe care pasagerii victime ale "overbooking-ului" o vor primi drept compensație pentru că li s-a refuzat îmbarcarea.