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Scene uimitoare la Buşteni: Un şofer de TIR care a refuzat să oprească la semnul poliţiştilor, dat jos din cabină de trupele speciale

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 09:43 17 Iul 2026 Modificat la 09:43 17 Iul 2026
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Un şofer de TIR care a refuzat să oprească la semnul poliţiştilor, la Buşteni. Sursa foto: Imagini martori

Trupele speciale au intervenit în forță, joi, la Buşteni, după ce un șofer de TIR a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor şi a lovit maşină agenţilor. Situația a escaladat în momentul în care acesta s-a baricadat în cabină şi a refuzat să mai coboare.După zeci de minute de negocieri, bărbatul a fost convins să coboare din TIR, apoi a fost reţinut.

Administratorul firmei de transport a sunat la 112 și a anunțat că unul dintre angajații săi și-a schimbat traseul fără explicație și avea un comportament neobișnuit.

Imediat după ce s-a dat alarma, traficul a fost blocat în dreptul localităţii Buşteni. A început o urmprire în trafic a poliţiştilor pentru a-l putea opri pe şoferul camion. Cursa s-a oprit în parcarea unui centru comercial din Buşteni. Momentele de tensiune au continuat, pentru că şoferul refuza să coboare. Acesta a mai pornit o dată TIR-ul şi a lovit o autospecială de Poliţie.

A fost chemat un negociator, care a reuşit până la urmă să-l convingă pe şofer să coboare din cabină. Bărbatul se află acum în custodia poliţiştilor. Oamenii legii încearcă să afle ce l-a determinat pe şofer să se poarte astfel.

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Etichete: sofer TIR busteni

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