Sfatul lui nea’ Mihai: Cum să te urci beat la volan și să nu te oprească poliția: ”Ca să pot conduce, am dat drumu la aerul condiționat”

Bărbatul spune că nu e prima dată când se urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice, dar că este mult mai atent când consumă alcool decât când este treaz. Ba mai mult, nea Mihai explică și cum reușește să ajungă acasă după ce se urcă băut la volan.

”Eu când m-am urcat beat la volan nu am făcut greșeli. Nu am depășit 60, am mers fară probleme. Acum am făcut-o, asta e. Dar spuneți și voi, eu sunt un om beat? N-am nimic, domnule. Am băut, recunosc, dar doar 150 de grame de vodcă. Dom’le… am trecut așa pe lângă mașină și am atins-o puțin. Atât… N-am făcut mare lucru. Am stat la Lețcani și am băut odată. Acum vă povestesc că nu mai are nimeni ce să-mi facă. Eu sunt șofer profesionist. Am băut vreo 3 litri și după am plecat spre casă. Am trecut pe străduțele alea prin ”Șapte oameni”, dar nu am greșit nimic. Ca să pot conduce, am dat drumu la aerul condiționat. S-a făcut un frig în mașină încât, atunci când am ajuns acasă, i-am zis soției să deschidă ușa că mor de frig” a povestit bărbatul pentru BZI.