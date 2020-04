Slujbă de Paște, urmărită pe laptop: ”E altfel decât ne-am imaginat. Suntem obișnuiți să fim în biserică de Înviere”

Sâmbătă seara, în ajunul Paștelui Catolic, străzile Clujului erau la fel de goale ca bisericile. Liniștea din centrului orașului permitea să se audă cântecele bisericești care veneau de dincolo de zidurile bisericilor, acolo unde doar preoții participau la la slujbe.

Credincioșii au urmărit slujbele online. Așa s-a petrecut seara și în familia Ţigănaş. Deși în fiecare an erau la biserica de Înviere, au încercat să intre în atmosfera Paștelui chiar și din izolare.

„E altfel decât ne-am fi imaginat. Suntem obișnuiți să fim în biserică de Înviere, dar înțelegem pe deplin contextul și ne adaptăm. Încercăm să intrăm în atmosfera Paștelui chiar și așa, în trei. De obicei, Paștele îl petrecem în familia extinsă, de data aceasta suntem doar noi trei acasă și urmărim slujba pe internet și încercăm să ne conectăm în felul acesta cu ceea ce se întamplă acum în biserică”, a spus Andrei Țigănaș, conform Mediafax.

Chiar daca nu au fost la biserică, membrii familiei s-au pregătit de sărbătoarea Învierii Domnului ca de fiecare dată. Au vopsit ouă și au îmbrăcat-o pe cea mică într-o rochiță nouă.

„Am pus laptopul pe masă, am pus două difuzoare ca să se amplifice mai bine sunetul. Tu, Corina? Am vopsit ouăle, ne-am pregătit ca și cum am merge la biserică, ne-am îmbrăcat, am pregătit masa pentru venirea de la biserică, adică după ce urmărim slujba și ne pregătim sufletește. Maria are o rochiță mai deosebită pe care o poartă acum de Paște și încercăm să reconstituim atmosfera”, a povestit Corina Țigănaș.

Lumina Învierii a ajuns aseară, prin intermediul internetului sau al televizorului în casele a mii de clujeni, care sărbătoresc în aceste zile Paștele.