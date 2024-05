Șoferul din Alba, care a urcat băut la volan și a ucis trei tineri, a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare

Eduard Norbert Palko, șoferul de 20 de ani, care anul trecut a ucis trei tineri după ce s-a urcat băut la volan, a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

Sursa foto: pexels.com

Eduard Norbert Palko, tânărul de 20 de ani care anul trecut a ucis cu mașina trei tineri care mergeau pe marginea DN1, în județul Alba, a primit o condamnare de 1 an şi 6 luni „sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive şi 4 ani şi 6 luni închisoare sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă”, se arată în hotărârea Judecătoriei Alba Iulia.

Cele două pedepse vor fi contopite în pedeapsa cea mai grea, adică de 4 ani şi 6 luni închisoare.

"La aceasta care adaugă un spor obligatoriu şi fix de o treime din cealaltă pedeapsă (18 luni x 1/3 = 6 luni) rezultând o pedeapsă de 5 ani închisoare, care se va executa în regim de detenție", se mai arată în hotărârea instanței.

De asemenea, Judecătoria Alba Iulia a admis în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile (părinţi, bunici, fraţi ai victimelor), partea responsabilă civilmente S.C. EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A., prin lichidator judiciar S.C. IMPETUM GROUP – CITR Bucureşti, fiind obligată la plata unor daune morale în sumă totală de aproape 900.000 de euro.