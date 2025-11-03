Spitalul Universitar și aprope 400 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură, până vineri noapte. Lista zonelor afectate

2 minute de citit Publicat la 10:52 03 Noi 2025 Modificat la 10:52 03 Noi 2025

Termoenergetica anunță lucrări de reparații de rețeaua de termoficare în mai multe zone din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ PMB

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti a anunțat luni că, în următoarele zile, se vor efectua lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare, în mai multe zone din București. Din această cauză, 398 de blocuri din Capitală, 3 agenți economici, dar și Spitalul Universitar vor rămâne fără apă caldă și căldură până vineri, 7 noiembrie.

Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări:

1. Reţeaua termică primară - conductă Dn 900 mm, pe Şoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 5 puncte termice (71 de blocuri), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare.

2. Reţeaua termică primară - conductă Dn 1000/700 mm, pe Şoseaua Mihai Bravu şi Calea Vitan din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 12 puncte termice (198 de blocuri şi un agent economic), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1975, această porţiune de reţea având 50 de ani de funcţionare.

3. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru şi Calea Văcăreşti, racordul punctului termic "1+2 Tineretului" din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 6 puncte termice (129 de blocuri şi 2 agenţi economici), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

4. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Strada Ana Davila din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 3 module termice, 1 punct termic şi Spitalul Universitar, din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1984, această porţiune de reţea având 41 de ani de funcţionare.

5. Reţeaua termică primară - conductă Dn 200 mm, pe Bulevardul Iuliu Maniu, racordul punctului termic "5+5A Placare" din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire. Clienţii nu vor fi afectaţi. Perioada activităţii va fi din data de 5 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 6 noiembrie 2025, ora 22:00. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate.

Termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.